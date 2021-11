Pourquoi certaines personnes peuvent-elles entendre les morts ? Les chercheurs découvrent

Les scientifiques ont identifié certaines caractéristiques qui peuvent rendre une personne plus susceptible de prétendre entendre la voix des morts. Selon des recherches publiées dans Mental Health, Religion and Culture, une prédisposition à des niveaux élevés d’absorption dans les tâches, des expériences auditives inhabituelles dans l’enfance et une forte susceptibilité aux hallucinations auditives se produisent dans les médiums.

La découverte pourrait aider à mieux comprendre les hallucinations auditives qui accompagnent les maladies mentales telles que la schizophrénie, selon les chercheurs. Les expériences spirites de clairvoyance et de clairaudience – qui est l’expérience de voir ou d’entendre quelque chose attribué aux esprits des morts – sont d’un grand intérêt scientifique, à la fois pour les anthropologues qui étudient les expériences religieuses et spirituelles, et pour les scientifiques qui étudient les expériences hallucinatoires pathologiques.

Dans l’étude, les chercheurs se sont attachés à mieux comprendre pourquoi certaines personnes ayant des expériences auditives rapportent une expérience spirite, tandis que d’autres les considèrent plus pénibles et reçoivent un diagnostic de santé mentale.

« Les spirites ont tendance à rapporter des expériences auditives inhabituelles qui sont positives, commencent tôt dans la vie et sont souvent capables de contrôler », a expliqué le psychologue Peter Moseley, de l’Université de Northumbria, au Royaume-Uni.

Selon lui, comprendre cela est important pour en savoir plus sur les « expériences pénibles ou incontrôlables d’entendre des voix ». Lui et son collègue psychologue Adam Powell de l’Université de Durham au Royaume-Uni ont recruté et étudié 65 médiums clairaudients de l’Union nationale des spirites du Royaume-Uni et 143 membres de la population en général recrutés via les médias sociaux pour déterminer ce qui différenciait les spirites du grand public. pas rapporter avoir entendu la voix des morts.

Dans l’ensemble, 44,6 % des spirites ont déclaré entendre des voix quotidiennement et 79 % ont déclaré que ces expériences faisaient partie de leur vie quotidienne. Autant que la plupart ont déclaré avoir entendu les voix dans leur tête, 31,7% ont déclaré que les voix étaient également externes.

Par rapport à la population générale, les spiritualistes ont rapporté une croyance beaucoup plus grande dans le paranormal et étaient moins susceptibles de se soucier de ce que les autres pensaient d’eux. Ils ont eu leur première expérience auditive à un jeune âge, avec une moyenne d’âge de 21 ans, et ont signalé un niveau élevé d’absorption, un terme qui décrit une immersion totale dans des tâches et des activités mentales ou des états altérés.

Dans les deux groupes, il n’y avait pas de différences dans les niveaux de croyance au paranormal et de susceptibilité aux hallucinations visuelles. Les chercheurs ont commenté qu’il est peu probable que l’expérience des « voix des morts » soit le résultat de la pression des pairs ou d’un contexte social.

Par conséquent, ces personnes adoptent le spiritisme parce qu’il correspond à leur expérience : « Nos découvertes en disent long sur ‘l’apprentissage et le désir’. Pour nos participants, les principes du spiritisme semblent donner un sens aux expériences d’enfance extraordinaires et aux phénomènes auditifs fréquents qu’ils vivent en tant que médiums pratiquants », a déclaré Powell.

Pour les recherches futures, l’équipe de recherche souhaite explorer une variété de contextes culturels afin de mieux comprendre la relation entre l’absorption, la croyance et l’expérience spirituelle.

Source : Alerte scientifique

