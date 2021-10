Le réchauffement climatique pourrait faire perdre de son éclat à la Terre (littéralement)

Sans surprise, le réchauffement climatique peut avoir des effets catastrophiques sur notre planète. Cependant, une conséquence inattendue du changement climatique est que la Terre semble perdre son éclat naturel (oui, la Terre brille).

Cette lueur vue de l’espace est en fait la réfraction de la lumière lorsqu’elle frappe la surface de la Terre. Le nom de ce phénomène est albédo et il va de 0, sur des surfaces complètement sombres, à 1, lorsque tout le corps est capable de réfléchir la lumière. celle de la Terre est d’environ 0,4.

Cependant, selon une étude publiée dans la revue Lettres de recherche géophysique, l’albédo de la Terre a diminué au cours des 20 dernières années et cela semble être le résultat du réchauffement climatique. Pour être plus précis, la luminosité de la Terre a chuté de 0,5% depuis le début du 20e siècle.

Cela peut sembler petit, mais en termes de variation d’albédo, c’est un nombre assez considérable. Les données montrent même que la réduction a augmenté au cours des trois dernières années. Philip Good, astronome au New Jersey Institute of Technology, rapporte dans l’étude qu’au cours de cette période, la diminution a été plus importante que lors des 17 années précédentes.

Réduction de la luminosité de la Terre

La luminosité dépend principalement de la luminosité de l’étoile qui émet la lumière réfléchie (dans le cas de la Terre, le soleil) et de la capacité de réflexion de la surface. Les chercheurs ont exclu la possibilité que l’intensité du soleil varie suffisamment pour influencer l’albédo.

Par conséquent, l’explication envisagée est que la surface de la Terre réfléchit moins. Le problème avec ceci est que ce qui n’est pas réfléchi est absorbé par la planète, ce qui provoque une augmentation de la température. « La Terre reçoit plus de chaleur parce que la lumière réfléchie est réduite, donc il y a plus de lumière du soleil qui entre », a déclaré Goode.

Le phénomène est probablement causé par une couverture nuageuse moindre, qui reflète la majeure partie de la chaleur. Les zones qui ont eu moins de réflexion sont précisément celles où les températures ont le plus augmenté et où il y a moins de nuages, selon les données de la NASA.

