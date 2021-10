Surnaturel : un chercheur découvre un dessin de fantôme vieux de 3 500 ans

Les fantômes, des esprits désincarnés qui parcourent le plan des vivants, sont présents dans presque toutes les cultures humaines depuis des milliers d’années. Encore aujourd’hui, à « l’ère du numérique », de nombreuses personnes pensent avoir capté l’image d’une apparition sur les caméras de leur smartphone ou sur des circuits de surveillance internes. Mais des chercheurs du British Museum ont trouvé une image fantomatique beaucoup plus ancienne, vieille de plus de 3 500 ans.

La figure, un homme barbu avec les mains liées, illustre le texte d’un ancien rituel d’exorcisme babylonien, dans le but de bannir le genre de fantôme qui « saisit une personne, la poursuit et ne peut pas être libérée ». Selon le conservateur du département du Moyen-Orient au British Museum, Irving Finkel, les contours du dessin sont pâles, à peine perceptibles sous un certain angle – ce qui a caché le fantôme de l’achat de l’artefact, au XIXe siècle. , jusqu’à maintenant .

«C’est évidemment un fantôme masculin et il est misérable. Vous pouvez imaginer un fantôme grand, mince et barbu qui se promène dans la maison et irrite les gens. L’analyse finale était que ce fantôme avait besoin d’un compagnon », explique le chercheur. Expert en écriture cunéiforme, Finkel a remarqué que la plaque d’argile avait déjà été mal déchiffrée. La conception a été perdue, car le fantôme ne prend vie que lorsqu’il est vu d’en haut et sous une lumière, et l’artefact n’a donc jamais été montré au public.

Finkel pense que la tablette d’argile faisait partie de la bibliothèque d’un exorciste ou d’un temple, mais il avoue qu’il n’a lui-même jamais vu de fantôme dans la vraie vie. « Même pas dans les caves les plus sombres du British Museum », qui est « criblé de fantômes », plaisante le chercheur. « Dans la bibliothèque du roi, plus d’une personne a vu une tête et des épaules bouger, mais à une hauteur particulière. Cela a été rejeté par les sceptiques, mais il s’est avéré que le sol d’origine sous le sol actuel était en fait plus bas, ce qui signifie qu’ils avaient presque raison.

L’esprit solitaire est conduit au bonheur éternel par un compagnon sur cette plaque d’argile babylonienne. Image : James Fraser/Chris Cobb/British Museum

Mais au cas où vous vous retrouveriez face à un fantôme babylonien de plus de trois mille ans, voici le rituel suggéré par l’objet : préparez deux figurines, l’une pour représenter le fantôme et l’autre pour représenter le ou la partenaire à qui vous offrez. Habillez le « fantôme » d’une tenue de tous les jours et équipez-le de fournitures de voyage et l’autre personne de quatre tenues rouges et d’un tissu violet. Le partenaire doit également avoir une broche en or, un peigne et une bouteille. Préparez également un lit, une chaise, un tapis et une serviette, selon le texte.

Tout étant prêt, « au lever du soleil, vers le soleil, faites les arrangements rituels et assemblez deux bols de bière en cornaline et un encensoir en genévrier. Tirez le rideau comme celui du devin et placez les figurines avec leur équipement et positionnez-les. Il est maintenant temps d’invoquer le dieu soleil babylonien, qui est aussi le juge des enfers. « Dis ceci : Shamash. » Le dernier conseil est peut-être le plus important : « ne regardez pas en arrière ».

