Que pense le créateur du terme « métaverse » du nouveau nom de Facebook ?

En 1992, Neal Stephenson a inventé le terme « métaverse » dans son roman « Blizzard ». Près de 30 ans plus tard, ce même auteur est confronté à la vulgarisation du concept grâce au nouveau nom de Facebook, Meta, une entreprise qui gère les plateformes de Facebook, WhatsApp et Instagram. En plus de la réorientation visible de l’entreprise vers la création d’un univers virtuel parallèle.

Dans une récente interview avec le site Web d’Axios, Stephenson a déclaré que l’annonce de Meta donne le sentiment de « retirer un pansement ». Pourtant, l’auteur s’est dit flatté de voir l’investissement des lecteurs pour matérialiser des idées similaires à son métavers.

«Presque depuis le début du genre, les écrivains de science-fiction ont parfois été reconnus pour avoir inspiré des inventions de la vie réelle. Ce n’est donc pas nouveau et ce n’est pas unique. J’étais conscient de ce fait il y a trente ans lorsque j’ai écrit ‘Blizzard’, mais je ne m’y attendais pas forcément », avoue-t-il.

Mais c’est un fait que toutes les bonnes idées de fiction ne prennent pas vie dans le monde réel. Pour Stephenson, les idées doivent être plausibles pour être mises en œuvre dans notre vie quotidienne. Apparemment, le métaverse est passé par ce tamis et se dirige maintenant vers la création par Meta (anciennement Facebook).

L’auteur explique que l’idée est venue de participer à un projet artistique utilisant l’infographie. Face aux difficultés, l’auteur a commencé à se demander comment ce type de technologie 3D allait devenir populaire. La réponse, pour lui, était de développer une sorte de produit de masse qui ferait baisser le prix de l’équipement, le rendant omniprésent.

Fait intéressant, cela ressemble à ce que nous vivons actuellement. Cependant, pas avec l’action directe de l’auteur. Il a déclaré lors de l’interview qu’il n’avait été profondément impliqué dans aucun projet basé sur son livre, et cela inclut ce qui est créé par Meta.

« Ce qui est en train d’être construit est fondamentalement différent du métaverse du livre à certains égards importants – en particulier le modèle de revenus. Le modèle de revenus – la façon dont les créateurs du système gagnent de l’argent – ​​est plus important que toute autre chose, car il stimule les ressources techniques », explique-t-il.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il devrait recevoir une sorte de compensation de la part de l’entreprise, Stephenson n’a pas répondu directement. « Pour obtenir une compensation de la FB ou de toute autre société, je devrais signer une sorte d’accord », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’en existe actuellement aucun entre eux.