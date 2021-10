Le lancement de la mission Crew-3 est retardé en raison du mauvais temps

Le lancement de la mission en équipage Crew-3, un partenariat entre la NASA et SpaceX, a été reporté pour éviter les intempéries, a rapporté samedi (30) l’agence spatiale américaine. Selon l’annonce, une tempête est prévue avec des vents forts et des vagues le long de la trajectoire de vol du navire.

A l’origine, le lancement devait avoir lieu ce dimanche (31) depuis le Kennedy Space Center en Floride. L’objectif de la mission est d’emmener quatre astronautes à bord du vaisseau spatial Crew Dragon Endurance vers la Station spatiale internationale (ISS).

Désormais, le vol devrait avoir lieu vers 1 h 10 (HAE) mercredi (3), c’est-à-dire à 2 h 10, heure de Brasilia. On s’attend à ce qu’il y ait 80% de conditions météorologiques favorables pour cela.

Mission Crew-3 : Objectifs

La mission Crew-3 est commandée par l’Américain Tom Marshburn et emmènera deux autres astronautes de la NASA, Raja Chari et Kayla Barron, et l’Allemand Matthias Maurer, de l’Agence spatiale européenne (ESA, dans l’espace).