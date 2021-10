La mission SpaceX Crew-3 apportera plus de 200 expériences à l’ISS

A l’aube de ce dimanche (31), à partir de 03h21 (GMT), aura lieu le lancement de la mission Crew-3, le troisième vol habité vers la Station spatiale internationale (ISS) réalisé par SpaceX. Les quatre astronautes qui débutent la nouvelle capsule Dragon, baptisée « Endurance » (Ténacité), emporteront avec eux plus de 200 expériences à réaliser au cours de leur séjour de six mois dans le laboratoire orbital.

SpaceX est l’un des deux partenaires commerciaux que la NASA a engagés pour envoyer ses astronautes sur l’ISS – l’autre est Boeing, qui n’a pas encore lancé d’astronautes dans sa capsule Starliner. Un deuxième vol d’essai Starliner (sans pilote) devait être lancé en août, mais a été suspendu indéfiniment alors que les équipes continuent d’essayer de résoudre le problème des vannes du système de propulsion du véhicule.

De gauche à droite, Matthias Maurer, Thomas Marshburn, Raja Chari et Kayla Barron apporteront plus de 200 expériences à l’ISS à bord du nouveau Crew Dragon Endurance. (Image : NASA/Divulgation)

Raja Chari – qui commandera la mission -, Tom Marshburn et Kayla Barron de la NASA, ainsi que l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Matthias Maurer, rejoindront l’équipage de l’Expédition 65 déjà à bord de la station spatiale. Ce sera le premier vol spatial de Chari, Barron et Maurer.

Le nouveau programme d’équipage commercial de la NASA optimise le temps de recherche

« L’un des avantages que le programme relativement nouveau d’équipage commercial (CCP) apporte à la recherche sur l’ISS est de pouvoir lancer la science aux côtés de l’équipage », a déclaré David Brady, scientifique du Johnson Space Center (JSC) de la NASA, lors d’un entretien collectif accordé ce jeudi. (28).

« Et en étant capable de faire cela, nous augmentons notre capacité à respecter des délais basés sur les besoins de nos chercheurs, ce qui contribue à une meilleure science », a-t-il ajouté.

Brady souligne que le programme a l’avantage d’un délai d’exécution plus rapide pour les expériences. « Un autre avantage du programme CCP est qu’il maintient le chemin de transport à proximité du laboratoire », a-t-il déclaré. « Pour les véhicules Dragon, la science est lancée depuis la Floride puis récupérée au large des côtes de la Floride, ce qui est parfait pour renvoyer des échantillons au laboratoire. »

Certaines des expériences que la mission Crew-3 de SpaceX apportera à l’ISS

Parmi les centaines d’expériences, il y aura de nouvelles recherches médicales qui aideront les scientifiques ici sur Terre à lutter contre diverses maladies. De plus, les agences spatiales du monde entier seront en mesure de mieux comprendre comment l’espace affecte le corps humain, afin de pouvoir préparer adéquatement les astronautes aux futurs voyages spatiaux à long terme vers la Lune et Mars, par exemple.

Selon Space, l’une des enquêtes scientifiques implique une expérience menée par le National Cancer Institute des États-Unis. Dans le cadre de la recherche, appelée Uniform Protein Crystal Growth (UPCG), de minuscules cristaux d’ARN (acide ribonucléique) seront cultivés en microgravité, puis examinés à l’aide d’une puissante source lumineuse pour observer leur forme tridimensionnelle.

Une autre expérience consiste à observer les impacts d’une alimentation spatiale améliorée sur la santé des astronautes, dans le cadre d’une enquête de physiologie alimentaire. Grace Douglas, scientifique principale de l’effort de recherche Advanced Food Technology de la NASA, examine l’impact du régime alimentaire sur la réponse humaine au microbiote intestinal et à l’état nutritionnel pendant les vols spatiaux.

« Nous voulions commencer cette expérience parce que lorsque nous regardons les vols spatiaux actuels, nous apprenons beaucoup de choses », a-t-elle déclaré. « Et certaines des choses que nous avons apprises sont que les astronautes ont des changements dans leur système immunitaire, comme un dérèglement, une réduction de la fonction des cellules immunitaires et une perte osseuse et musculaire. »

Il convient également de mentionner une expérience impliquant le développement d’un capteur logiciel appelé Smartphone Video Guidance Sensor (SVGS), capable d’être utilisé sur plusieurs plates-formes pour calculer la position et l’attitude des phares éclairés.

« C’est un moyen très précieux de fournir des conseils et des informations de navigation lorsque vous effectuez des manœuvres de proximité avec un petit vaisseau spatial, des drones ou des robots mobiles », a déclaré Hector Gutierrez, professeur au Florida Institute of Technology qui a travaillé avec Marshall de la NASA. Centre de vol spatial.

