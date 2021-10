Selon un rapport de Phys, dans la région métropolitaine d’Atlanta, Jennifer Turpin – autoproclamée arachnophobe – a cessé de souffler des feuilles dans son jardin après être entrée par inadvertance dans une toile créée par l’araignée Joro.

Stephen Carter a évité un sentier de randonnée le long de la rivière Chattahoochee, après avoir remarqué les toiles de Joro tous les dix pas.

Plus à l’est, à Winterville, le porche de la maison de Will Hudson a été rendu inutilisable au milieu d’une abondance de toiles Joro de 10 pieds de profondeur. Hudson estime qu’il en a déjà tué plus de 300 sur sa propriété.

« Les toiles sont un vrai gâchis », a déclaré Hudson, un entomologiste à l’Université de Géorgie. « Personne ne veut quitter la maison le matin, descendre les escaliers et avoir le visage plein de toiles d’araignées. »

Spider Joro, une espèce originaire d’Asie, qui prolifère en Géorgie, aux USA. Image : Sidcreatives –

La raison de l’infestation des araignées Joros en Géorgie est une énigme

Parmi les espèces appelées Trichonephila clavata, les Joros font partie d’un groupe d’araignées connues sous le nom de « tisserandes d’orbes » pour leurs toiles très organisées en forme de roue.

Très communes au Japon, en Chine, en Corée et à Taïwan, les femelles Joro ont des marques de couleur jaune, bleue et rouge sur leur corps. Ils peuvent mesurer 8 cm de large lorsque leurs pattes sont complètement étendues.

On ne sait pas exactement comment et quand la première araignée Joro est arrivée aux États-Unis. En Géorgie, un chercheur en a identifié un en 2014, à environ 80 miles au nord-est d’Atlanta. Ils ont également été aperçus en Caroline du Sud, et Hudson est convaincu qu’ils se répandront dans le sud du pays.

On ne sait pas non plus pourquoi ils ont émergé en si grande abondance cette année. « Nous voyons des flux et reflux naturels dans les populations de nombreuses espèces différentes qui peuvent être liés aux conditions locales, en particulier de petits changements dans les précipitations », suggère Paula Cushing, arachnologue au Denver Museum of Nature and Science.

Les experts divergent sur la dangerosité de l’espèce

Cushing et d’autres experts affirment que les araignées Joros ne sont pas une menace pour les humains, ni pour les chiens et les chats, et ne les attaquent pas à moins qu’elles ne se sentent très menacées.

Selon Hudson, un chercheur qui en a récupéré certains de ses propres mains a signalé un pincement occasionnel, mais a déclaré que les araignées ne se cassaient jamais la peau.

Cependant, les chercheurs ne sont pas tout à fait d’accord sur l’impact éventuel de l’araignée sur les autres espèces et l’environnement.

Debbie Gilbert, 67 ans, n’attend pas pour le savoir. Elle a adopté une politique de tolérance zéro pour les araignées autour de sa maison à Norcross, en Géorgie, enroulant leurs toiles avec un bâton, les renversant et les piétinant.

« Je ne préconise pas de tuer quoi que ce soit », a-t-elle déclaré. « Je vis en paix avec toutes les araignées ici et tout. Mais ceux-là n’ont tout simplement pas leur place ici, c’est tout.

Nancy Hinkle, qui est également entomologiste à l’Université de Géorgie, a déclaré que Joros aide à supprimer les moustiques et les mouches piqueuses et est l’une des rares araignées qui attrapent et mangent des punaises de lit marbrées, de graves ravageurs pour de nombreuses cultures.

« C’est merveilleux. C’est excitant. Les araignées sont nos amies », a-t-elle déclaré. « Ils sont là-bas, attrapant tous les parasites dont nous ne voulons pas dans notre maison. »

Ann Rypstra, qui étudie le comportement des araignées à l’Université de Miami, a été plus prudente dans son évaluation des impacts potentiels de l’espèce, affirmant que des recherches supplémentaires sont nécessaires. « J’ai toujours erré du côté de la prudence lorsque vous avez quelque chose qui s’installe là où il ne devrait pas être », a-t-elle déclaré.

Les chercheurs de l’Université Clemson de Caroline du Sud étaient également plus circonspects, affirmant dans un article en ligne publié en août qu' »ils ne savent toujours pas s’il y aura des impacts négatifs de cette espèce non indigène sur l’écologie locale de la Caroline du Sud ».

Rypstra a étudié une espèce d’araignée similaire et a déclaré que ses toiles sont utilisées par d’autres araignées comme source de nourriture, indiquant que Joro peut aider les araignées indigènes. Cependant, elle a déclaré qu’il existe également des preuves que Joros est en concurrence avec d’autres tisserands d’orbes.

La plupart des araignées Joros devraient mourir d’ici la fin novembre, mais elles pourraient revenir en nombre tout aussi important, voire plus, l’année prochaine, bien que les scientifiques disent que cela est difficile à prédire avec certitude.

Anthony Trendl, propriétaire d’une maison à Suwanee, en Géorgie, en profite pour le moment. Il a créé un site Web, pour partager son enthousiasme pour les araignées et promouvoir la compréhension de l’espèce.

« Bien qu’ils soulèvent des inquiétudes et puissent être effrayants, ce sont aussi des animaux mignons », a-t-il déclaré. « Les choses ont été difficiles. Je voulais trouver quelque chose de bien dans ce monde. Pour moi, la nature est un endroit facile à trouver ».

