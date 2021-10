« Disparue » depuis 150 ans, l’espèce de chouette est photographiée en Afrique

Un hibou disparu depuis environ 150 ans a été aperçu presque par hasard, photographié par des observateurs en Afrique. la copie familiale chouette shelleyi (« Hibou grand-duc de Shelley » ou, dans la meilleure traduction portugaise, « Shelley’s Giant Owl »), a été décrit à l’origine en 1872 par un spécimen obtenu par Richard Bowdler Sharpe, conservateur du Natural History Museum de Londres – et n’a jamais été vu depuis.

L’apparition récente a été capturée dans la forêt d’Atewa au Ghana, en Afrique, par la caméra du Dr Joseph Tobias du Département des sciences de la vie de l’Imperial College de Londres. Le Dr Robert Williams, un écologiste indépendant du comté de Somerset, le rejoignait.

Lire aussi

La chouette géante de Shelley n’avait pas été vue depuis environ 150 ans, mais le hasard a fait apparaître un spécimen de l’espèce insaisissable devant les caméras de deux biologistes en Afrique (Image : Dr. Robert Williams/Imperial College London/Reproduction)

Depuis les années 1870, il n’y a eu que quelques apparitions présumées non confirmées et des images trop granuleuses de l’animal, ce qui rend l’occasion actuelle particulièrement remarquable pour la communauté scientifique.

« C’était si gros qu’au début, nous pensions que c’était un aigle », a déclaré Tobias. «Heureusement, il a atterri sur une bûche inférieure et lorsque nous avons pointé nos jumelles vers le haut, nos mentons se sont abaissés. Il n’y a pas de chouettes aussi grosses dans les forêts tropicales aujourd’hui. »

La chouette qui avait disparu jusqu’alors est restée en vue entre 10 et 15 secondes, le temps largement suffisant pour que les deux spécialistes prennent plusieurs clichés de l’animal. Selon les deux, l’identification était facile, car le hibou a des caractéristiques distinctes – en plus de sa grande taille, il a également un bec manifestement jaune et des yeux noirs frappants.

Le fait qu’un oiseau de proie de cette taille soit si insaisissable a fait l’objet de spéculations pour les biologistes du monde entier. Selon le Dr Nathaniel Annorbah de l’Université du développement environnemental durable au Ghana, la chouette disparue est considérée comme une sorte de « Saint Graal » de l’ornithologie, la science qui étudie les oiseaux.

« Cette découverte est sensationnelle. Nous recherchons cet oiseau mystérieux depuis des années dans les plaines africaines, donc le trouver ici dans la zone forestière montagneuse orientale du continent est une énorme surprise.

La rencontre fatidique a également permis d’offrir de nouvelles perspectives d’étude aux experts du domaine : la chouette géante de Shelley est considérée comme une espèce en voie de disparition, et sa répartition est estimée à quelques milliers d’individus. Sa rencontre au Ghana signale un plus grand espoir pour la survie de l’animal.

« Nous espérons que cette réunion attirera l’attention sur la forêt d’Atewa et son importance dans la conservation de la biodiversité locale », a déclaré le Dr Williams, faisant référence aux problèmes d’exploitation forestière illégale dans la région. « J’espère que la découverte d’un animal aussi rare et magnifique renforcera les efforts pour sauver l’une des dernières forêts du Ghana. »

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !