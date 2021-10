Voiture volante? Voir la destruction laissée par une tornade au Texas

Le passage d’une tornade à travers la frontière de l’État du Texas aux États-Unis a été enregistré par le téléphone portable d’un conducteur et diffusé sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, viralisée après sa publication par le diffuseur américain ABC News, on peut même voir une voiture projetée à grande hauteur.

« Mon Dieu, je reviens, c’est une tornade ! » Un conducteur a enregistré une vidéo dramatique d’une tornade traversant une route nationale à Orange, au Texas », lit-on ci-dessous en légende du tweet publié par le réseau.

Lire aussi

Selon un rapport publié aujourd’hui (29) par les autorités locales, la tornade a été classée comme magnitude EF2 sur l’échelle de Fujita. Chiffre changeant, cette catégorie correspond à des vitesses de vent comprises entre 178 km/h et 217 km/h. En pratique, il s’agit d’une tornade de vitesse moyenne à élevée, avec une bonne capacité de destruction.

Toujours selon le rapport, la tornade au Texas a parcouru une distance de 3,37 km, avec une épaisseur de 45,72 m. Heureusement, aucun décès ni blessé grave n’a été signalé.

« Une tornade est arrivée au sud de l’ancienne autoroute 90, près de la sortie I-10 de l’autoroute 62, endommageant gravement une maison en brique. Une grande structure dans la cour arrière de cette maison a été complètement détruite, un véhicule récréatif [trailer] a été projeté à 23 m, un camion a été renversé et trois autres véhicules ont été soulevés et projetés par la tornade le long de la I-10. Plus au nord, toujours sur l’autoroute 62, près du Texas Department of Transit Office, de grands entrepôts ont vu leurs portes ouvertes et arrachées », a déclaré le rapport du National Weather Service (NWS).

Une deuxième tornade a également été identifiée dans la région, et selon le NWS, elle avait la même classification, vitesse moyenne, distance parcourue et épaisseur que la précédente. Celui-ci, cependant, a enregistré une blessure grave à une personne – une femme qui a été attrapée par des débris éjectés par la destruction d’un mobil-home qui, bien qu’attaché au sol, n’a pas pu résister à la force des vents et a été soufflé dans les airs. .

Les deux tornades se sont écoulées entre quatre et sept minutes d’intervalle, selon le bulletin météorologique.

Selon ABC News, environ 65 000 personnes se sont retrouvées sans électricité, et les autorités de la protection civile ont annoncé l’élévation du système d’alerte au niveau 3 (sur un total de cinq niveaux), indiquant « un plus grand risque » d’autres tempêtes dans les prochains jours. Les autorités exhortent les habitants de la région à chercher un abri sur terre et à éviter de quitter leur domicile.

En raison de sa position géographique, l’Amérique du Nord – un continent qui comprend le Canada, les États-Unis et le Mexique – est très sensible aux événements météorologiques extrêmes : en août 2021, l’ouragan Ida a atteint les côtes américaines, causant d’énormes destructions à la Nouvelle-Orléans et ses environs.

L’épisode du Texas, malgré les destructions, était plus petit que les événements d’août : c’est parce que, par définition, les tornades sont plus faibles et de plus courte durée qu’un ouragan. Alors que le premier passe en quelques heures et a un diamètre plus petit, les ouragans ont tendance à arriver par l’océan, durant plusieurs jours et apportant des vitesses plus élevées.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !