Les robots de Boston Dynamics couvrent les Rolling Stones ; Voir

Boston Dynamics, une entreprise américaine de robotique devenue récemment une filiale de Hyundai, a publié sur sa chaîne YouTube une autre vidéo montrant la dextérité de ses créations. Cette fois, la star est le chien robot Spot, qui chante et danse avec nul autre que les Rolling Stones.

La vidéo, intitulée « Spot Me Up », est une parodie de « Start Me Up », une chanson des Stones sortie en 1981. Dans le clip, un Spot reproduit fidèlement les mouvements de Mick Jagger, tandis que trois autres imitent Bill Wyman, Ronnie Wood et le batteur Charlie Watts.

En plus de se dandiner, les robots « chantent » aussi, mais voici un détail : ce qui semble être une bouche est en réalité un manipulateur, un bras utilisé pour manipuler des objets et ouvrir des portes.

Il doit être clair que les Spots de la vidéo n’agissent pas de manière autonome et n’ont pas non plus décidé de chanter parce qu’ils sont fans du groupe. La performance, comme d’autres performances des chiens robotiques de Boston Dynamics, a été chorégraphiée de manière intrigante, en utilisant un mode de fonctionnement dans lequel ils agissent essentiellement comme des marionnettes.

Le clip s’inscrit dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de la sortie de l’album Tattoo You, qui est réédité cette année dans une version remasterisée.

Ce n’est pas la première fois que Boston Dynamics utilise la musique pour promouvoir ses machines. Récemment, Seven Spot est apparu sur la vidéo chantant et dansant IONIQ : je suis dessus par le groupe de K-Pop BTS. Fin 2020, la société a sorti une vidéo où deux Atlas, ses robots humanoïdes, rejoignent un Spot et un Handle, créés pour déplacer des charges, pour danser le Twist.

Et si vous craignez la révolution des machines, il peut être réconfortant de savoir que Boston Dynamics promet de ne jamais mettre d’armes sur ses robots, ni de permettre à ses clients de le faire. Bien qu’elle ne réussisse pas toujours « l’inspection ». Cependant, cela n’exclut pas leur utilisation dans les opérations policières et militaires, où ils peuvent être utilisés comme « éclaireurs » pour enquêter sur un lieu ou pour désamorcer des pièges sans que les humains aient à prendre des risques.

