Un fossile de libellule vieux de 100 millions d’années intrigue les scientifiques

Les scientifiques ont trouvé un fossile inhabituel d’une larve d’insecte de l’ordre neuroptère – une libellule de l’espèce filicauda arcanedraco – avec des caractéristiques différentes des spécimens avec lesquels nous vivons aujourd’hui, estimant qu’il vivait il y a environ 100 millions d’années dans des forêts qui correspondent aujourd’hui à la région du Myanmar (ou Birmanie).

Contrairement à d’autres types de fossiles, cependant, le spécimen trouvé est assez conservé dans l’ambre, presque comme s’il avait été capturé dans de la résine artificielle issue d’un projet artistique, ce qui permet – en théorie – une étude plus fine de ses caractéristiques.

La libellule trouvée dans l’ambre est incroyablement bien conservée et aidera les scientifiques à répondre aux questions relatives à la vie des petits animaux du Crétacé (Image : Joachim T. Haug/LMU/Reproduction)

« Habituellement, la morphologie externe des insectes est très bien prise en compte pendant le processus de fossilisation. On dirait même qu’ils ont été insérés dans un matériau synthétique », explique le professeur Joachim T. Haug, Département de zoologie et d’entomologie, Université Ludwig Maximillian (LMU) à Munich, en Allemagne.

Parmi les caractéristiques les plus étranges, le spécialiste met en évidence les appendices plus allongés – tels que les pattes et les talons aiguilles (la « bouche » de certains insectes, la partie la plus longue de la tête, dans l’image ci-dessus), qui ressemblent à de fines aiguilles de seringue.

« Comme avec toutes les espèces modernes de neuroptères, ces larves deviendraient probablement des prédateurs, mais nous ne savons toujours rien sur les proies possibles », a déclaré Haug.

L’estimation de ces fossiles à 100 millions d’années ajoute plus de poids à la découverte : dans le même temps, correspondant à la période du Crétacé, on estime que les plus grands dinosaures ont foulé la Terre – dont l’Argentin, considéré dans certains cercles comme le le plus grand animal qui ait vécu dans toute l’histoire.

Cependant, ce n’est un secret pour personne que les grands animaux – tout comme aujourd’hui – ont dû vivre avec des espèces qu’ils n’ont probablement même pas vues, ce qui inclut probablement les moustiques et les guêpes – ces dernières, un parent relativement proche des insectes de l’ordre. neuroptère.

Haug dit que si les animaux d’aujourd’hui se nourrissent de pucerons (puces des plantes et autres insectes minuscules), il est probable que les larves fossilisées que son équipe a trouvées aient fait de même, mais qu’elles ont dû faire face à une plus grande résistance physique à cette époque.

C’est parce que les pucerons d’aujourd’hui n’ont pas de coquilles ou de corps très solides, donc un petit stylet est plus que suffisant pour pénétrer dans leur corps. La longue « bouche » du fossile aurait probablement le même objectif, mais la taille de la libellule (et probablement sa rigidité et sa force) serait de couper à travers des coquilles plus dures, tout en gardant l’insecte lui-même plus en sécurité.

« Le stylet plus long a peut-être agi comme un moyen de tenir les victimes blessées à distance afin qu’un venin toxique – une caractéristique des neuroptères – fasse effet », a déclaré Haug, qui soutient que cette forme allongée pourrait avoir été ce que les scientifiques ont fait. c’est une « ruelle évolutive », c’est-à-dire une caractéristique physique qui, au fil du temps, a cessé d’être utile. D’où la raison pour laquelle les copies actuelles de la commande n’ont rien de tel.

Un autre point soulevé par l’expert est la question des limitations évolutives : la plupart des insectes d’aujourd’hui ont des larves avec une forme plus proche de celle des vers de terre et des chenilles, c’est-à-dire des membres et des appendices très petits ou totalement absents. L’espèce conservée dans l’ambre, cependant, a des membres allongés – mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une larve, ce qui suggère que les restrictions évolutives sont une caractéristique plus moderne.

Ce que les chercheurs vont essayer maintenant, c’est de déterminer la nature de l’habitat de l’insecte, ils travaillent avec la possibilité que cette libellule soit incapable de voler. Si oui, leurs larves ramperaient-elles sur le sol ? Si oui, à quoi ressemblait la défense contre d’éventuels prédateurs ? De plus, comment feraient-ils pour se nourrir, étant donné que les pucerons se trouvent normalement dans les plantes et les arbres, loin du sol ?

Telles sont quelques-unes des questions auxquelles la découverte faite par Haug et son équipe ne peut toujours pas répondre.

