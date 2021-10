Une nouvelle méthode de stockage laser permet d’économiser 500 To de données sur des disques en verre

Créer de nouvelles façons de stocker des données est l’une des difficultés rencontrées par toute entreprise technologique, mais des chercheurs de l’Université de Southampton, au Royaume-Uni, ont réussi à créer un nouveau format de stockage qui promet de stocker jusqu’à 500 téraoctets (To) de données sur de petits disques de silice. Cast (quartz coulé, pour certains), un type de verre couramment utilisé dans la fibre optique.

« Les gens et les entreprises créent des données de plus en plus nombreuses, créant une demande désespérée pour des formes plus efficaces de stockage de données haute capacité qui offrent une faible consommation d’énergie et une longue durée de vie », a déclaré Yuhao Lei, Ph.D. co-auteur de l’étude.

« Bien que les systèmes basés sur le cloud soient conçus pour des informations plus temporaires, nous pensons que le stockage 5D dans du verre peut être utile pour la conservation des données à long terme, comme dans les archives nationales, les musées, les bibliothèques ou les organisations privées », a-t-il commenté.

Selon Lei, le format qu’il a aidé à développer est plus de 10 000 fois plus dense que le Blu-ray et est particulièrement utile pour les fichiers et les données de taille plus importante.

Lors des tests de la nouvelle technologie, les chercheurs ont enregistré 6 Go de données sur un disque de silice d’un pouce (Image : Yuhao Lei, Peter G. Kazansky/University of Southampton/Reproduction)

Selon le matériel scientifique que l’équipe a publié dans le Optique, cette nouvelle méthode écrit des données à travers deux dimensions optiques et trois dimensions spatiales. Cette approche permet d’écrire des informations à environ 1 million de voxels par seconde – quelque chose comme 230 kilo-octets (Ko) ou 100 pages de texte.

« Le mécanisme physique que nous utilisons est générique. Nous espérons donc que cette méthode d’écriture plus économe en énergie pourra également être utilisée dans la nanostructuration de matériaux transparents, dans les applications d’optique intégrée 3D et également en microfluidique. »

L’un des principaux obstacles à l’adoption du stockage 5D, qui a été démontré à quelques reprises auparavant, était la vitesse d’écriture. Pour contourner ce problème, les chercheurs ont utilisé un laser femtoseconde – un type de laser qui tire incroyablement vite (prendre une seconde et la diviser par un milliard) – au-dessus de la structure en quartz, créant de minuscules « puits » de taille hyper-réduite, 500 nanomètres sur 50 nanomètres chacun.

Cependant, l’ingéniosité de la solution consistait à tirer le laser non pas directement sur la structure, mais via un phénomène appelé « amélioration de la proximité de champ » (ou « NFE ») pour créer de minuscules lames nanométriques. Comme ces feuilles sont anisotropes (dont les propriétés varient selon les directions), elles produisent de la biréfringence (propriété optique d’un matériau qui a des indices de réfraction différents pour différentes directions de propagation de la lumière).

« Ce format porte la vitesse d’écriture à des niveaux plus pratiques, de sorte que nous pouvons écrire des dizaines de gigaoctets dans une fenêtre de temps raisonnable », a déclaré Lei. . De plus, l’utilisation de la lumière sous forme d’impulsions réduit la quantité d’énergie nécessaire pour écrire des données ».

Selon Law, tout cela permettrait, par exemple, la capacité de préserver des volumes de données si importants que l’encodage de l’ADN d’un être humain pourrait être conservé de cette façon.

