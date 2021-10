Usine à hydrogène : des chercheurs découvrent une autre utilisation de la colonisation martienne

Il existe de nombreuses utilisations potentielles de la colonisation de Mars, allant de la possibilité de servir d’avant-poste de recherche, de colonie minière ou même de résidence secondaire possible pour les êtres terrestres – si quelque chose ne va pas ici. De nouvelles recherches en indiquent un de plus : une source d’hydrogène, qui sera certainement l’un des éléments les plus précieux de l’économie spatiale.

La colonisation de Mars permettrait d'utiliser la planète comme source d'hydrogène. Image : Supamotion – Selon l'étude, dirigée par Mikhail Shubov, professeur agrégé et chercheur au Département de génie civil et environnemental de l'Université du Massachusetts, l'élément le plus abondant dans l'univers a certainement de nombreuses utilisations, de la création d'eau à son utilisation comme carburant de fusée. . . . Le problème est qu'il est relativement difficile d'accéder au système solaire au sens large. Sur Jupiter ou même le Soleil, l'apport d'hydrogène est important, mais extraire la matière de ces immenses puits gravitaires n'est pas économique. Les corps orbitaux plus petits, tels que les astéroïdes, contiennent de l'eau qui pourrait être utilisée comme source d'hydrogène, mais ils ne sont pas assez gros pour répondre à tous les besoins du système solaire. Mars, selon les chercheurs, possède un potentiel hydrogène abondant et un puits gravitationnel relativement faible. Il est vrai que l'hydrogène sur la planète rouge est sous forme d'eau. Cependant, l'hydrolyse est une réaction très courante qui nécessite de l'énergie et a l'avantage supplémentaire de produire de l'oxygène pur, ce qui est précieux en soi. La production d'hydrogène serait une utilisation secondaire de la colonie sur Mars Parmi les nombreuses utilisations possibles de l'eau de Mars, la moins importante serait de soutenir toute colonie qui chercherait à faire de l'exportation d'hydrogène un objectif prioritaire. Cependant, le recyclage de l'eau sera probablement une technique courante dans les premiers jours de toute colonie. Par conséquent, une fois que suffisamment d'eau est collectée, l'apport supplémentaire n'aurait besoin que de correspondre aux pertes de tout système de récupération d'eau. Bien que cela puisse ne pas en avoir l'air à première vue, Mars a beaucoup d'eau. Les satellites ont détecté plus de 5 millions de kilomètres cubes de glace sur ou près de la surface. Si ne serait-ce qu'un infime fragment de cette eau était exploité pour la consommation d'eau dans une colonie, il pourrait nourrir indéfiniment des dizaines de milliers d'habitants. Cela conduit à une autre question : que faire de l'eau laissée à la surface après avoir satisfait les besoins de la colonie. Il pourrait être utilisé dans tous les futurs efforts de terraformation, mais serait probablement plus précieux pour l'économie du système solaire s'il était directement transformé en hydrogène. Shubov suggère de faire exactement cela – mais seulement après que l'économie environnante se soit suffisamment développée pour justifier une utilisation massive de l'hydrogène dans l'espace. Cela inclut non seulement l'infrastructure orbitale, telle que la station spatiale Gateway, mais également la colonie martienne elle-même. Inquiétude pour un avenir très lointain Dans l'article, le chercheur suggère de démarrer un processus d'extraction d'hydrogène alors qu'environ 10 000 personnes résident dans une future colonie martienne. Il a même estimé la quantité totale d'acier et de plastique nécessaire pour construire une colonie suffisamment grande pour supporter tous les colons. Cependant, ce ne sont pas les seules conditions – avoir une infrastructure de lancement sur la planète elle-même est la clé de l'argument économique de l'envoi d'hydrogène dans l'atmosphère. Une solution d'infrastructure potentielle est un conducteur de masse – un type de canon à très long rail qui pourrait potentiellement lancer des paquets d'hydrogène directement de la surface martienne en orbite. Selon Phys, bien qu'il soit prévu de construire un tel système sur Terre, la physique de Mars est beaucoup plus réceptive à l'ingénierie à grande échelle nécessaire pour construire des boosters de masse ou d'autres infrastructures qui pourraient réduire considérablement les coûts de lancement orbital. Nous sommes encore loin de tout besoin d'un tel marché de l'hydrogène, même sur Terre, et encore moins dans l'espace. Mais cela n'empêche pas de prospecter des scénarios qui pourraient modifier fondamentalement l'économie du système solaire.