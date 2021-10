La vidéo montre à quoi ressemble la Terre depuis le pôle sud de la Lune ; Voir

Une animation réalisée par une équipe de la NASA montre à quoi ressemblerait la Terre depuis le pôle sud de la Lune. Plus précisément, elle montre les mouvements « inhabituels » de la Terre et du Soleil observés depuis la région, et elle compresse trois mois (un un peu plus de trois jours lunaires) en deux minutes.

La caméra virtuelle se trouve sur le bord du cratère Shackleton, partiellement visible dans le coin inférieur droit, et dirigée vers la Terre. La montagne à l’horizon, à environ 136 km, est officiellement connue sous le nom de Mons Malapert.

Vidéo : Studio de visualisation scientifique de la NASA (SVS)

Au pôle sud de la Lune, le Soleil semble glisser autour de l’horizon, jamais à plus de 1,5 degré au-dessus ou au-dessous, tandis que la Terre oscille de haut en bas, ne s’écartant jamais de 0° en longitude. Notre planète semble également être à l’envers et tourner à l’envers. L’angle perpétuellement bas du soleil produit des ombres extrêmement longues qui dansent sur le terrain accidenté, accentuant son relief.

Au cours du deuxième mois de visionnage (1 minute dans la vidéo), la Terre passe devant le Soleil, créant une éclipse. Pour les observateurs de la Terre, il s’agit d’une éclipse lunaire, dans laquelle la Lune traverse l’ombre projetée par la Terre. Vu de la Lune, cependant, il s’agit d’une éclipse solaire.

Le pôle sud de la lune n’a jamais été visité par l’homme, mais c’est le site d’atterrissage prévu pour la mission Artemis 3, qui devrait ramener des astronautes sur notre satellite pour la première fois depuis Apollo 17 il y a 52 ans.

Il est actuellement prévu pour septembre 2024, mais un report ne serait pas une surprise compte tenu de l’avancée actuelle du programme. La première mission, Artemis 1, a été reportée d’octobre de cette année à février 2022, et des rapports font état de difficultés à développer les combinaisons spatiales nécessaires pour les missions habitées suivantes.

