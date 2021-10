Cet oiseau en voie de disparition aux États-Unis parvient à avoir des enfants asexués

Un condor de Californie, un oiseau en danger d’extinction aux USA, a réussi à avoir des enfants sans sexe, selon une étude publiée jeudi dernier (28) dans Journal de l’hérédité. Les animaux qui ont éclos des œufs éclos sont apparentés à la mère, mais ne sont apparentés à aucun mâle de l’espèce.

D’après le texte de la papier, c’est le premier cas rapporté de reproduction asexuée (quand il n’y a pas de rapports sexuels) chez les condors – bien que la même étude reconnaisse que la parthénogenèse – ou le développement d’embryons sans fécondation – est un phénomène courant chez d’autres animaux, des abeilles aux dragons de Komodo et même des requins.

Selon une étude génétique menée par des biologistes, le condor de Californie peut produire une progéniture de manière indépendante, c’est-à-dire sans rapport sexuel direct : la « parthénogenèse » est un phénomène observé chez plusieurs espèces, mais jamais chez les oiseaux (Image : George Lamson/)

Chez les oiseaux, des cas similaires ont été observés dans le passé, mais la participation d’un mâle était toujours reconnue : les femelles de certaines espèces empêchaient le matériel génétique de s’accoupler avec d’anciens partenaires sexuels, les utilisant à l’avenir pour développer la parthénogenèse. Cela se produit lorsque la femelle perd l’accès aux spécimens mâles de son espèce.

Les chercheurs de la présente étude estiment cependant que les cas exemplifiés – il y a eu deux occurrences, en 2001 et 2009 – sont les premiers du genre où cet accès à l’oiseau mâle avait été maintenu. En d’autres termes, la femme a peut-être même eu une relation avec un homme dans le passé, mais même si elle pouvait recommencer, elle l’a fait seule. L’étude n’en déduit pas s’il s’agissait d’un choix conscient, objet d’un apprentissage ou dirigé par l’instinct.

« Ces résultats soulèvent des questions quant à savoir si cela pourrait se produire sans détection chez d’autres espèces », a déclaré Oliver Ryder, co-auteur de l’étude et directeur de la conservation génétique à l’Alliance for Wildlife, au zoo de San Diego. L’entité est la même entité qui, dans le passé, a réussi à ramener les vautours géants de la « quasi-extinction » grâce à des programmes d’élevage d’animaux.

Le condor de Californie est le plus grand oiseau volant des États-Unis, portant jusqu’à trois mètres (m) d’envergure, c’est-à-dire la distance entre le bout d’une aile et le bout de l’autre. Ils étaient autrefois régulièrement observés sur la côte ouest, mais la chasse et d’autres avancées humaines ont réduit leur population à 22 dans les années 1980, lorsque le gouvernement les a capturés et placés dans des zoos à des fins d’expansion de la population.

Depuis lors, les efforts d’élevage en captivité ont progressivement augmenté la présence de l’animal : aujourd’hui, il existe plus de 500 condors aux États-Unis et au Mexique, dont 300 ont été relâchés dans la nature.

Selon l’étude, la découverte de la reproduction asexuée, lorsque l’oiseau a réussi à avoir des enfants asexués, a eu lieu il y a quelques années, lorsque des analyses de matériel génétique d’animaux vivants et morts ont montré que beaucoup avaient une mère, mais pas de père.

« Au total, 467 condors californiens mâles ont été testés pour des analyses parentales, et aucun mâle n’a été identifié comme étant les parents des deux animaux enregistrés », indique un extrait de l’étude.

Les animaux de 2001 et 2009 sont déjà morts, selon l’étude, de maladies. O papier il n’indique pas si cela, cependant, était le résultat d’une anomalie génétique pertinente à leur naissance. L’un des oiseaux est mort à l’âge de deux ans, tandis que l’autre a vécu moins de huit ans. Dans des conditions normales, le condor de Californie a une espérance de vie moyenne de 60 ans.

