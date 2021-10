La mer RS ​​est prise par un éclat intense; comprendre le phénomène de la bioluminescence

Un événement d’une rare beauté a été enregistré par le photographe Gabriel Zaparolli, un habitant de Torres, Rio Grande do Sul, spécialisé dans la capture d’images des phénomènes atmosphériques et astronomiques de la région. Il s’agit de la bioluminescence marine, véritable spectacle de la nature que l’on peut voir sur des plages paradisiaques comme les îles Maldives.

À Rio Grande do Sul, le phénomène présente généralement les yeux des visiteurs non seulement de Torres, mais aussi d’autres cartes postales de la côte de l’État.

Image : Gabriel Zaparolli

La bioluminescence n’est pas causée par la lumière de la lune, du soleil ou d’un éclairage artificiel dirigé vers la mer. Aucun facteur externe n’est responsable de cela; au contraire : c’est un phénomène sous-marin naturel, c’est-à-dire qu’il est généré de l’intérieur vers l’extérieur.

Et comme suffixe lui-même biographie indique qu’elle est causée par des organismes vivants. La bioluminescence est le terme utilisé pour désigner la lumière froide et visible que certains êtres vivants sont capables d’émettre.

Selon le site MetSul Meteororologia, le phénomène se produit dans un large éventail d’organismes, tels que les embranchements d’Annelida (vers, vers de terre, sangsues), Arthropoda (crabes, araignées, poux de serpent), Chordata (ascidies, lamproies, poissons, amphibiens) ) ), Cnidaria (anémones de mer, coraux mous, hydres) et Mollusques (mollusques, huîtres, calmars, poulpes).

Avec l’émission de leur propre lumière, ces organismes communiquent entre eux, ce qui peut être un signe de défense, pour l’approche d’une proie ou pour l’attirance sexuelle.

La bioluminescence dans la mer du Rio Grande do Sul est produite par des protozoaires

Selon l’Institut océanographique de l’Université de São Paulo (IO-USP), une grande variété d’organismes sont capables de produire leur propre lumière, et la bioluminescence fournit un excellent modèle pour un large éventail d’enquêtes multidisciplinaires, de la synthèse de produits naturels aux études de la structure et de la fonction des protéines à l’imagerie in vivo et à la détection de biomolécules.

Dans le cas du Rio Grande do Sul, les experts pensent que la bioluminescence est liée à un protozoaire connu sous le nom de Noctiluca. La lueur est générée par un organite à l’intérieur des cellules de ces micro-organismes.

Bien que ce soit un phénomène courant, ce n’est pas souvent que les téléspectateurs ont la chance d’en être témoins. Selon les biologistes, Noctiluca a tendance à apparaître davantage lorsque la mer est calme et abondante en microalgues, qui sont la nourriture des protozoaires.

Et parce que ce ne sont pas des micro-organismes toxiques, il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Ils n’ont rien à voir avec la pollution ou les produits chimiques nocifs présents dans l’eau. Alors, si vous pouvez assister au phénomène, profitez simplement du moment – ​​et, bien sûr, profitez-en pour prendre de belles photos.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !