Une éruption solaire éjecte des particules qui pourraient frapper la Terre ce week-end

L’une des tempêtes les plus fortes du cycle climatique actuel du Soleil a culminé jeudi (28), conduisant à une éruption solaire de classe X1, l’un des types les plus puissants. Selon le Space Weather Forecasting Center (SWPC), une institution nord-américaine qui surveille les événements climatiques dans l’espace, le pic de l’événement s’est produit vers 12h35, heure de Brasilia.

Selon Space, l’explosion a provoqué une panne radio temporaire mais sévère sur la face ensoleillée de la Terre centrée en Amérique du Sud par l’observatoire Solar Dynamics de l’agence spatiale.

Les particules chargées de rayonnement résultant de l’éjection de masse coronale peuvent atteindre la Terre entre samedi et dimanche (30-31), a rapporté SpaceWeather. En conséquence, cela peut interférer avec les communications radio et satellite et submerger les aurores polaires de la planète, provoquant une illumination intense (et probablement des images éblouissantes).

« POW ! Le soleil vient de lancer une puissante balise », ont écrit des responsables de la NASA sur Twitter, avec une photo du soleil dans les reflets.

POW ! Le soleil vient de servir une puissante fusée éclairante ! ☀️ À 11 h 35 HAE aujourd’hui, une puissante éruption solaire de classe X1 a éclaté du Soleil. L’Observatoire de la dynamique solaire de la NASA a tout filmé. ?? Plus d’informations sur notre blog sur le cycle solaire 25 : https://t.co/L5yS3hJRTx pic.twitter.com/iTwZZ7tCOY – NASA Soleil et espace (@NASASun) 28 octobre 2021

Qu’est-ce qu’une éruption solaire

Selon la NASA, les éruptions solaires sont des rafales massives de rayonnement du Soleil qui projettent des particules chargées de rayonnement hors de l’étoile. Les fusées éclairantes (drapeaux) sont classées dans un système de lettres, avec la classe C relativement faible, la classe M la plus douce et la classe X la plus forte.

« La classe X désigne les flammes les plus intenses, tandis que le nombre fournit plus d’informations sur leur force », a expliqué l’agence dans un communiqué. « Un X2 est deux fois plus intense qu’un X1, un X3 est trois fois plus intense, et ainsi de suite. Les drapeaux classés X10, les plus forts, sont exceptionnellement intenses ».

Avant l’éruption solaire X1, une éruption de grade X1,6, qui a eu lieu le 3 juillet de cette année, était la plus forte du cycle solaire actuel. Ces cycles (dont la nomenclature formelle est le cycle solaire de Schwabe) se déroulent à 11 ans d’intervalle, lorsqu’une série de phénomènes se produisent sur le Soleil.Actuellement, notre étoile est dans son 25ème cycle.

Ces éruptions envoient des particules chargées de rayonnement solaire à une vitesse incroyable de 1,6 million de km/h, qui peut atteindre encore plus dans le cas de balises de rang supérieur. Il faut généralement quelques jours pour atteindre la Terre.

Toujours selon la NASA, l’explosion de jeudi provenait d’une tache solaire appelée AR288, actuellement positionnée au centre de notre étoile et face à la Terre, en fonction de son emplacement. Cet endroit était responsable de deux éruptions solaires modérées de classe M plus tôt dans la journée.

Une autre tache solaire active, appelée AR2891, a également récemment tiré un drapeau de classe M alors qu’il tourne vers le côté terrestre du Soleil, au cours d’un voyage qui prendra environ deux semaines.

