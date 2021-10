Un parasite déguisé en langue de poisson trouvé dans un parc aux États-Unis

Un travailleur du parc d’État de Galveston Island aux États-Unis a trouvé un poisson avec une surprise très inhabituelle. En ouvrant la bouche de l’animal, là où sa langue aurait dû être, il y avait plusieurs pattes et yeux. Curieux, n’est-ce pas ?

Ce qui s’est passé, c’est qu’un isopode du genre Cymothoa remplacé la langue du poisson, dans laquelle la femelle de ce groupe de parasites migre des branchies du poisson, mord et aspire l’approvisionnement dans la langue jusqu’à ce que l’organe se fane et s’effondre. Ensuite, ils se verrouillent en place et continuent de se nourrir du sang de l’animal.

« Il s’avère que c’est le seul cas connu où un parasite remplace fonctionnellement l’organe d’un hôte », ont déclaré les responsables du parc sur leur page Facebook.

Mark Fisher, directeur scientifique de Texas Parks and Wildlife, a expliqué que ces parasites sont courants chez certaines espèces de poissons, comme la truite pie. Autant qu’il ne l’avait jamais vu, une analyse de 2015 a révélé que les isopodes aimaient cet hôte particulier.

L’étude de 2013 a souligné que le parasite peut atteindre jusqu’à 8 mm de longueur et ne semble pas modifier les habitudes alimentaires de certains des poissons qu’il infecte, seulement pour induire une réduction de leur croissance. Les chercheurs ont suggéré que cela pourrait être dû au stress respiratoire produit en recevant moins d’oxygène à long terme, car le parasite obstrue la bouche et ne permet pas aux poissons d’absorber et de filtrer l’oxygène de l’eau.

je

En 2020, le biologiste de l’Université Rice, Kory Evans, a également découvert un autre parasite de ce type en étudiant l’évolution des poissons. Ainsi, lorsque l’espèce trouve un hôte convenable, elle s’installe sur les branchies pour se nourrir puis se développe.

Les isopodes sont hermaphrodites, c’est-à-dire qu’ils peuvent se développer en tant que mâles, avant de se transformer en femelles pour se reproduire. Dans ce cas, ils se trouvent généralement dans les branchies, avant de migrer vers la bouche. La transition peut se produire lorsqu’il y a plus d’un isopode dans le poisson afin que celui qui devienne femelle et puisse être fécondé par l’autre.

Enfin, une fois que le parasite a atteint son objectif vital, qui est la reproduction, il laisse le poisson essayer de survivre sans langue ou le tue.

Source : Alerte scientifique