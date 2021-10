Nouvel ancêtre humain nommé par les experts : rencontrez Homo bodoensis

Un ancêtre assez proche de l’homme moderne a désormais un nom propre : le homo bodoensis il a vécu dans la région qui correspond aujourd’hui à l’Afrique, il y a environ un demi-million d’années.

Selon la paléoanthropologue Mirjana Roksandic, PhD dans la discipline de l’Université de Winnipeg, au Canada, la chronologie de homo bodoensis elle correspond à la période anciennement connue sous le nom de « Pléistocène moyen » (aujourd’hui, la « Période Chibanienne », qui correspond à 774 000 à 129 000 ans) – c’est à cette époque que la homo sapiens, nos plus proches parents (comme le Bodoensis) C’est le Homo neanderthalensis (le populaire « Néandertal »).

O homo bodoensis aurait vécu à une époque proche du homo sapiens et Homo neandethalensis, et sert d’ancêtre direct de l’homme moderne (Image : Ettore Mazza/Université de Winnipeg/Reproduction)

A l’échelle anthropologique, l’homme moderne – c’est-à-dire nous – est scientifiquement nommé Homo sapiens. L’annonce de la homo bodoensis vient, espérons-le, éclaircir certains points quelque peu « nuageux » dans notre compréhension de l’évolution humaine.

Classification en tant que nouvelle espèce après que ses ossements – découverts à Bodo D’ar, en Éthiopie – aient été précédemment catalogués comme Homo heidelbergensis ou Homo rhodesiensis. Le problème est que ces deux espèces ont des caractéristiques contradictoires entre elles.

« Parler de l’évolution humaine à cette époque était impossible en raison de l’absence d’une terminologie propre qui reconnaîtrait la variation géographique de l’homme », a déclaré Roksandic, auteur principal d’une nouvelle étude sur la nouvelle espèce, intitulée « Résoudre la « confusion au milieu » : le cas de l’Homo bodoensis » (« Résoudre le gâchis du milieu : le cas du homo bodoensis», dans la traduction).

« Embrouiller au milieu», une telle « confusion », est le terme que les scientifiques utilisent pour se référer familièrement à la période pléistocène, où l’analyse de l’évolution humaine a tendance à devenir… désordonnée.

Représentation graphique de la chronologie de l’évolution humaine : la période pléistocène génère de la confusion parmi les membres de la communauté scientifique (Image : Université de Winnipeg/Reproduction)

« Le Pléistocène moyen n’est plus considéré comme le proverbial « milieu du milieu », mais est de plus en plus reconnu comme une période essentielle de l’arrivée, au niveau mondial, de deux caractéristiques critiques de la morphologie humaine moderne : une encéphalisation accrue [desenvolvimento aprimorado do cérebro] et des dents plus petites, en plus de la séparation probable en groupes géographiques », indique un extrait de l’étude, disponible en téléchargement sur le site officiel de l’Université de Winnipeg.

Dans la classification révisée, « bodoensisservira de référence pour la majorité des humains du Pléistocène en Afrique (à moins, bien sûr, qu’ils appartiennent à l’espèce du homo sapiens) et certains d’Europe du Sud-Est. Les scientifiques pensent que, de cette manière, la communauté scientifique aura plus de facilité à détailler l’évolution humaine : « les termes doivent être clairs en science, afin de faciliter leur diffusion. Nous ne pouvons pas les traiter comme une vérité absolue lorsqu’ils contredisent les archives fossiles », a déclaré le co-auteur et paléontologue Predrag Radović, de l’Université de Belgrade, en Serbie.

« Désigner une nouvelle espèce est un gros problème, étant donné que la Commission internationale des nomenclatures zoologiques n’autorise de tels changements que dans des contextes extrêmement spécifiques », convient Roksandic. « Nous sommes convaincus que ce nom va » coller » pendant longtemps, une nouvelle taxonomie ne vit que si d’autres chercheurs l’utilisent. »

