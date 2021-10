Dimanche prochain (31), on fête Halloween, une date plus connue sous le nom d’Halloween, typique des pays anglo-saxons, notamment les USA, le Canada, l’Irlande et le Royaume-Uni. Et qui est aussi d’humeur pour cette grande fête est la NASA, qui a publié une incroyable série de photos prises par le télescope Hubble, formant une image effrayante !

Ce qui ressemble au fond du chaudron bouillant d’une sorcière, ou peut-être à une énorme toile d’araignée spatiale, est la géante rouge CW Leonis, enveloppée de ses nuages ​​poussiéreux de charbon de suie.

Red Giant CW Leonis : Rien de tel qu’une étoile mourante pour fêter Halloween. Image : ESA/Hubble, NASA, Toshiya Ueta (Université de Denver), Hyosun Kim (KASI)

Joyeux (presque) Halloween !

Pour ceux qui ne le savent pas, une géante rouge est une étoile qui a atteint la fin de sa séquence principale. La scène rouge géante est la première étape de la fin de vie de l’étoile. Autrement dit, rien de plus propice à fêter Halloween qu’une femme mourante, non ?

Sur le profil Twitter officiel de Hubble, ses administrateurs n’ont pas laissé passer la date inaperçue, publiant une vidéo avec ceci et d’autres images « effrayantes » des mystères de l’univers révélés par le télescope :