Un voyage vers Saturne ! En tant que l’un des astronomes brésiliens les plus importants, il a cultivé l’astronomie dans tout le pays

O Regard spatial Ce vendredi (29) reçoit Dermeval Carneiro, astronome amateur du Ceará avec une expérience en astronomie d’observation.

Il a coordonné la mise en place de planétariums à Fortaleza et dans plusieurs autres villes du Ceará. Il a consacré plus de 40 ans à l’astronomie et, au cours de cette période, il a donné plusieurs cours et conférences dans le domaine, en plus de la publication de plusieurs ouvrages dans des congrès, des magazines et de la participation à des livres. Il a été président de l’Association brésilienne des planétariums et est actuellement directeur du Planétarium Rubens de Azevedo, à Fortaleza, et président de la Société brésilienne des amis de l’astronomie.