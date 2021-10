Des chercheurs mesurent la composition de l’atmosphère de la planète en dehors du système solaire

Une équipe de scientifiques de diverses institutions a réussi à mesurer la composition de l’atmosphère de « Hot Jupiter », une exoplanète située en dehors de notre système solaire, à 340 années-lumière de la Terre.

« Hot Jupiter » (ou « WASP-77Ab » pour les non-intimes) est ainsi nommé précisément parce qu’il ressemble remarquablement à « notre » Jupiter. La différence entre eux, cependant, est que l’exoplanète a une température considérablement plus élevée, atteignant 2 000 ° Fahrenheit (presque 1 100 ° C).

« En raison de leur taille et de leur température, les planètes connues sous le nom de ‘Hot Jupiters’ sont d’excellents laboratoires pour mesurer les gaz atmosphériques et tester nos théories sur la formation planétaire », a déclaré Michael Line, professeur adjoint à la School of Earth Exploration et à l’Université d’Arizona, qui a dirigé l’équipe.

Illustration de ce à quoi peut ressembler l’exoplanète WASP-77Ab: appelée « Hot Jupiter », la planète a des températures supérieures à mille degrés (Image : NASA, ESA, AND L. HUSTAK (STSCI))

À l’aide des télescopes de l’observatoire Gemini Sur au Chili, ainsi que du télescope spatial Hubble, qui est récemment revenu en mode sans échec, les scientifiques ont pu analyser les éléments qui composent l’atmosphère du WASP-77Ab, mais cette information n’est pas venue facilement. .

Selon Line, il existe une grande concurrence pour l’autorisation et le temps d’utilisation de Hubble, car le télescope spatial est exploité conjointement par la NASA et l’ESA (respectivement les agences spatiales américaine et européenne), mais il présente également certaines limitations techniques, car il ne peut mesurer que eau et oxygène.

« Nous devions essayer quelque chose de différent pour répondre à nos questions », a déclaré le professeur. « Et notre analyse capacitive de Gemini Sur a indiqué que nous pouvions obtenir des mesures atmosphériques ultra-précises. »

À l’aide d’un instrument appelé «IGRIN», l’équipe d’experts a pu observer la lueur thermique de la planète dans son orbite autour de son étoile. Ainsi, ils ont pu obtenir des lectures pertinentes sur les quantités de différentes phases dans l’atmosphère.

« Essayer de mesurer la composition de l’atmosphère des planètes, c’est comme essayer de résoudre un crime avec des empreintes digitales », a déclaré Line. « Une empreinte tachée ne fait pas grand-chose pour affiner la liste des suspects, mais une empreinte propre et claire porte un identifiant unique de quelqu’un qui a commis un crime. »

À partir de cette analyse, l’équipe dirigée par Line a réussi à connaître la quantité d’eau et de monoxyde de carbone dans l’atmosphère. Avec ces informations, il leur était facile d’estimer le volume relatif d’oxygène et de carbone. « Ces quantités sont dans les limites de ce que nous attendions, et les niveaux sont similaires à ceux de l’étoile où elle est en orbite », a commenté le scientifique.

L’aspect le plus intéressant de ce type de travail est le fait que des recherches de ce type peuvent nous aider, dans un futur proche, à trouver de la vie sur d’autres planètes. Des instruments tels que les IGRIN peuvent aider à mesurer des gaz tels que le méthane et l’oxygène, deux gaz couramment associés à l’existence de la vie bactérienne.

Line compte même là-dessus : le professeur de l’Arizona a déclaré qu’il avait l’intention de répéter les actions de mesure sur au moins 15 autres exoplanètes, en identifiant leurs compositions atmosphériques et, sur la base de celles-ci, en tirer toutes les conclusions possibles.

« Nous sommes à un point où nous pouvons obtenir des évaluations précises des gaz sur ces planètes par rapport à notre propre système solaire », a-t-il commenté. « Mesurer l’abondance de carbone et d’oxygène (et d’autres éléments) dans l’atmosphère d’un plus grand échantillon d’exoplanètes fournira un contexte nécessaire pour comprendre les origines et les évolutions de nos propres géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. »

