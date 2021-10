Comment la chimie aide-t-elle à révéler les océans sur des planètes lointaines ?

Une étude publiée dans l’Astrophysical Journal Letters indique comment les produits chimiques dans l’atmosphère d’une exoplanète peuvent, dans certains cas, révéler si la température à sa surface est trop élevée pour que l’eau liquide existe.

Dans notre système solaire, les planètes sont petites et rocheuses (comme la Terre) ou grandes et gazeuses (comme Neptune). Cependant, autour d’autres étoiles, des mondes ont été trouvés légèrement plus grands que la Terre mais plus petits que Neptune. Et ces planètes peuvent avoir des surfaces rocheuses ou des océans d’eau liquide, mais la plupart auront probablement des atmosphères plusieurs fois plus épaisses que celles de la Terre et opaques.

Les planètes dont le diamètre est compris entre 1,7 et 3,5 fois le diamètre de la Terre sont appelées « sous-Neptunes ». Il n’y a pas de planètes de cette taille dans le système solaire terrestre, mais les scientifiques pensent que de nombreuses sous-Neptunes ont des atmosphères denses, recouvrant potentiellement des surfaces rocheuses ou des océans liquides. Image : NASA / JPL-Caltech

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs montrent comment la chimie de ces atmosphères peut révéler des indices sur ce qu’il y a en dessous – en particulier, quelles planètes sont trop chaudes pour supporter des océans d’eau liquide.

Étant donné que l’eau liquide est un ingrédient nécessaire à la vie telle que nous la connaissons, cette technique pourrait aider les scientifiques à affiner leur recherche d’exoplanètes potentiellement habitables.

Plus de 4 500 exoplanètes ont été confirmées dans notre galaxie, en plus de plus de 7 700 candidats encore à confirmer. Mais on estime qu’il y en a des centaines de milliards.

L’étude des profils chimiques permet d’identifier la possibilité d’eau liquide

Certains télescopes spatiaux de la NASA équipés de spectromètres peuvent révéler la composition chimique de l’atmosphère d’une exoplanète.

Un profil chimique de la Terre, par exemple, ne serait pas en mesure de révéler des images d’animaux ou d’humains à la surface de la planète, mais montrerait le dioxyde de carbone et le méthane produits par les mammifères et l’oxygène produit par les arbres. Aucun de ces produits chimiques seuls ne serait un signe de vie, mais en combinaison, ils indiqueraient la possibilité que notre planète soit habitée.

Dans le nouvel article, les chercheurs montrent quels produits chimiques peuvent pointer vers des océans cachés dans des exoplanètes entre 1,7 et 3,5 fois le diamètre de la Terre. Comme Neptune a environ quatre fois le diamètre de la Terre, ces planètes peuvent être appelées « sous-Neptunes ».

Une atmosphère épaisse sur une planète sub-Neptune emprisonnerait la chaleur à la surface et augmenterait la température. Si l’atmosphère atteint une certaine limite – généralement autour de 770°C – elle passera par un processus appelé équilibre thermochimique, qui modifie son profil chimique.

Une fois l’équilibre thermochimique atteint – et en supposant que l’atmosphère de la planète soit composée principalement d’hydrogène, ce qui est typique des exoplanètes gazeuses – le carbone et l’azote seront principalement sous forme de méthane et d’ammoniac.

Ces produits chimiques feraient défaut dans une atmosphère plus froide et plus mince où l’équilibre thermochimique ne s’est pas produit. Dans ce cas, les formes dominantes de carbone et d’azote seraient le dioxyde de carbone et les molécules d’azote à deux atomes.

Un océan d’eau liquide sous l’atmosphère laisserait des signes supplémentaires, selon l’étude, notamment l’absence de presque tout l’ammoniac perdu, qui se dissoudrait dans l’océan.

Le gaz ammoniac est très soluble dans l’eau, selon le pH de l’océan (son niveau d’acidité). Sur une large gamme de niveaux de pH océaniques plausibles, les chercheurs ont découvert que l’atmosphère devrait être pratiquement exempte d’ammoniac lorsqu’il y a un océan en dessous.

De plus, il y aurait plus de dioxyde de carbone que de monoxyde de carbone dans l’atmosphère. En revanche, après l’équilibre thermochimique, il doit y avoir plus de monoxyde de carbone que de dioxyde de carbone s’il y a des quantités détectables de l’un d’entre eux.

« Si nous examinons les signatures d’équilibre thermochimique, nous concluons que la planète est trop chaude pour être habitable », a déclaré Renyu Hu, chercheur au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, qui a dirigé l’étude. « Inversement, si nous ne voyons pas la signature d’équilibre thermochimique et aussi les signatures du gaz dissous dans un océan d’eau liquide, nous considérerons cela comme une forte indication d’habitabilité. »

James Webb peut identifier l’équilibre thermochimique des planètes

Le télescope spatial James Webb de la NASA, dont le lancement est prévu le 18 décembre, emportera un spectromètre capable d’étudier l’atmosphère des exoplanètes.