Lucy est « stable » mais le panneau solaire pose toujours problème

La NASA a publié ce mercredi (27) une mise à jour sur l’état de la mission Lucy, qui a connu des problèmes avec l’un de ses panneaux solaires. Selon l’agence, le vaisseau spatial a exécuté avec succès plusieurs petites manœuvres qui étaient prévues, sans effets néfastes sur le panneau, qui n’est pas complètement déployé. Ce vendredi (28) le vaisseau spatial sera pointé vers la Terre, en vue de la vérification des instruments.

Mardi dernier (26), la position du vaisseau spatial avait déjà été ajustée afin que les ingénieurs puissent mesurer la quantité de courant électrique qui traverse le panneau à problèmes et comprendre son étendue. Selon les analyses, il se situe entre 75 % et 95 % de la position attendue, et est maintenu en position par un câble conçu pour faciliter son déploiement.

La NASA dit qu’elle envisage plusieurs approches du problème, notamment en laissant le panneau solaire tel quel. Une tentative de déploiement complet ne devrait pas avoir lieu avant le 16 novembre. Tous les autres systèmes spatiaux fonctionnent correctement.

Le problème de Lucy inquiète les ingénieurs depuis près de deux semaines

Dans un communiqué il y a environ une semaine, l’agence a annoncé que ses ingénieurs continuaient d’étudier le problème avec l’un des panneaux solaires du vaisseau spatial, conçu pour une mission de 12 ans afin de rechercher des informations sur la formation du système solaire.

Le 18 octobre, l’agence a rapporté qu’un seul des deux énormes panneaux solaires du vaisseau spatial, mesurant chacun plus de 7 mètres de diamètre, s’était complètement déplié et « verrouillé » en position. Malgré cela, le panneau « défectueux » générait presque la quantité d’énergie attendue en fonctionnement normal, ce qui est suffisant pour maintenir le vaisseau spatial « en bonne santé et en fonctionnement ».