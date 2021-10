La NASA veut externaliser la fabrication de fusées SLS pour réduire les coûts

Pourquoi investir une fortune dans la production de quelque chose si vous pouvez le louer à quelqu’un d’autre et dépenser beaucoup moins, sans avoir à vous soucier de l’entretien ? Il semble que la NASA suive cette ligne économique, et après avoir dépensé des dizaines de milliards de dollars pour développer sa fusée Space Launch System (SLS), elle a décidé d’envisager de se tourner vers l’industrie privée.

L’illustration montre le décollage de la fusée SLS depuis la rampe de lancement du Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Image : NASA/MSFC

Selon Ars Technica, cela pourrait prolonger la durée de vie du système, de sorte qu’un seul entrepreneur prendrait en charge la production, la propriété du matériel de vol et les opérations, tout en organisant également des baux avec d’autres entrepreneurs.

De cette façon, la NASA propose d’être un « locataire d’ancrage » du SLS – une fusée qui emmènera des astronautes sur la lune dans le cadre des missions du programme Artemis – emmenant un équipage dans l’espace une fois par an à l’aide de la fusée. En d’autres termes, l’agence s’engage à utiliser le système de lancement problématique sur le long terme, en le confiant à un entrepreneur.

Pourquoi la NASA elle-même n’a-t-elle pas construit un système moins cher ?

La NASA pense que l’entrepreneur pourrait produire la fusée à la moitié du prix ou même moins par rapport à la « base de référence des coûts de vol » actuelle – ce qui, bien qu’il s’agisse d’un objectif louable, soulève la question inévitable de savoir pourquoi la NASA n’a pas construit un système moins cher et plus pratique. fusée en premier lieu.

Il n’est pas clair pourquoi une entité privée prendrait en charge la production et la location du système, étant donné que ce n’est pas exactement une entreprise attrayante. La fusée a coûté plus de 30 milliards de dollars et plus d’une décennie à développer.

Selon les estimations budgétaires faites en 2019, chaque lancement pourrait coûter plus de 2 milliards de dollars. Une entreprise serait-elle vraiment en mesure de réduire les coûts par lancement ?

Contrairement au système de lancement lourd de SpaceX, le Starship, le SLS est complètement consommable, ce qui signifie qu’aucun des composants ne sera réutilisé.

Comme le souligne Ars Technica, ce ne serait pas la première fois que l’agence spatiale américaine tenterait de « l’écarter » d’un système de lancement. Dans les années 1990, l’agence a consolidé les opérations de la navette spatiale pour l’Alliance spatiale unie, le seul entrepreneur.

Compte tenu de la tendance actuelle, l’industrie a déjà abandonné les fusées coûteuses et à usage unique, ce qui rendrait difficile pour la NASA de trouver quelqu’un qui s’intéresse à l’entreprise. Mais étant donné les relations existantes de l’agence et le budget annuel du gouvernement, un entrepreneur est susceptible d’intervenir tôt ou tard.

