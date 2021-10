Symptômes du virus syncytial (VRS) chez les nourrissons et les enfants : qu’est-ce que c’est et comment les reconnaître

Du Nord au Sud, en Italie, il y a plusieurs hospitalisations parmi les plus petites en raison de l’infection sévère par le virus respiratoire syncytial (VRS). L’agent pathogène, qui a également touché la fille de Fedez et Chiara Ferragni, provoque généralement des rhumes, mais surtout chez les enfants dans les premiers mois de la vie, il peut provoquer une bronchiolite et une pneumonie. Les symptômes les plus courants sont similaires à ceux des autres infections respiratoires virales et peuvent être confondus avec ceux du Covid.

Virus respiratoire syncytial, également connu sous l’acronyme RSV de l’anglais virus respiratoire syncytial, semblaient avoir été effacés par les masques, les blocages et la distanciation sociale, ce qui a conduit à une saison grippale pratiquement inexistante l’année dernière. Au lieu de cela, avec l’assouplissement des mesures anti-Covid, l’agent viral est revenu se faire sentir, en avance sur ce qui serait attendu dans une saison hivernale normale. C’est un pathogène très fréquent qui, dans la variante capable d’infecter l’homme (il existe des virus syncytial pouvant affecter d’autres mammifères), est l’une des principales causes d’infection des voies respiratoires à tout âge. Cependant, en particulier chez les nourrissons au cours des premiers mois de la vie, le virus peut entraîner une inflammation des bronchioles, les plus petits conduits des poumons, et dans les cas graves, une pneumonie. Comme mentionné, contrairement aux années passées, même en Italie – comme au Royaume-Uni et aux États-Unis – il y a une augmentation inhabituelle des infections et des hospitalisations chez les enfants en dehors de la période habituelle (le pic se produit entre janvier et février).

Une tendance qui inquiète les néonatologistes et les pédiatres, qui craignent que le système hospitalier ne soit pas en mesure de répondre à une saison épidémique plus intense que d’habitude : à Padoue, par exemple, 21 enfants ont été hospitalisés rien qu’en octobre, dont 4 avaient eu besoin de soins intensifs . Situation similaire à Milan, où les cas sont en augmentation par rapport aux années précédentes, ainsi qu’à Rome, Naples et Palerme, où déjà à partir de septembre il y a non seulement un plus grand nombre d’enfants qui tombent malades, mais aussi une augmentation des cas les plus graves cas. Fedez et Chiara Ferragni attirent également l’attention sur l’épidémie, après que le premier enfant du couple, Leone, 3 ans, et la petite Vittoria, à peine 7 mois, aient tous deux contracté l’infection. Comparé à son petit frère, qui présente des symptômes bénins, l’état de Vittoria a malheureusement nécessité une hospitalisation. Mais qu’est-ce que le virus respiratoire syncytial en réalité ? Existe-t-il un vaccin ? Comment se transmet-elle et surtout quels sont les symptômes de l’infection ?

Symptômes du VRS chez les nourrissons et les enfants

Depuis sa découverte en 1956, lorsque les chercheurs ont isolé pour la première fois le virus d’une population de chimpanzés, et son identification ultérieure en 1957 chez des enfants atteints de maladies respiratoires, le virus respiratoire syncytial a fait l’objet de recherches par les chercheurs : c’est un virus à ARN, classé comme Pneumovirus, dont les épidémies surviennent avec des cycles annuels en hiver ou au début du printemps dans les climats tempérés. L’infection, indiquent les manuels MSD, se manifeste par des symptômes attribuables aux voies respiratoires supérieures (toux, écoulement nasal et fièvre) et, surtout chez les enfants dans les premiers mois de la vie, peut atteindre les voies respiratoires inférieures et les poumons, provoquant une bronchiolite et une pneumonie.

Chez les nourrissons de moins de six mois, le premier symptôme peut être une brève interruption de la respiration (apnée) tandis que, chez les patients adultes en bonne santé et les enfants plus âgés, la maladie est généralement bénigne et parfois silencieuse, ou elle peut se présenter comme un rhume. absence de fièvre. Le diagnostic peut être posé par des tests antigéniques rapides ou des écouvillonnages moléculaires, mais aussi par des cultures virales traditionnelles, qui peuvent inclure une différenciation pour d’autres infections (telles que le rhinovirus, le métapneumovirus et le virus de la grippe) et la pneumonie bactérienne primaire.

Comment l’infection par le VRS se transmet-elle ?

Le virus syncytial est très contagieux et se transmet principalement par voie respiratoire. « L’infection – indique la Société italienne de pédiatrie (SIP) – se propage facilement d’une personne à l’autre et se contracte à travers les muqueuses du nez, de la bouche et des yeux. Lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue, elle libère des particules contenant le virus dans l’air. Ces particules peuvent être inhalées ou se déposer sur la bouche, le nez ou les yeux. En particulier, l’infection se contracte en touchant les sécrétions nasales ou buccales infectées avec les mains puis en se frottant les yeux ou le nez. Le virus peut survivre pendant de nombreuses heures sur des surfaces dures telles que des tables, des poignées de porte, des jouets et des lits de camp ».

Quels sont les signes à ne pas sous-estimer

Aussi le SIP, dans un vade-mecum publié sur le site Internet de la Société, souligne combien il est important pour les parents d’être informés de la maladie et de l’évolution ou de l’aggravation possible du tableau clinique. « Les signes avant-coureurs à ne pas sous-estimer – explique le SIP – sont : la diminution de la nutrition (qui est le premier signe que l’enfant s’aggrave et est souvent la principale cause d’hospitalisation) ; la présence d’épisodes d’apnée (moments d’interruption de la respiration) et l’apparition de difficultés respiratoires ».

Existe-t-il un vaccin contre le VRS ?

Bien qu’il s’agisse d’un virus connu depuis la fin des années 1950 et de la charge de morbidité causée par l’agent pathogène chaque année, il n’existe actuellement aucun vaccin pour prévenir l’infection par le VRS. La mise au point d’un sérum efficace s’est en effet heurtée à des obstacles importants qui ont bloqué le déroulement de l’expérimentation, notamment la difficulté de la vaccination infantile. Une étude de 2019, publiée dans Revue Nature Microbiologie, a indiqué que la recherche d’un sérum efficace a considérablement progressé au cours des 5 à 10 dernières années, avec plus de 30 candidats en développement clinique, suggérant la possibilité qu’un vaccin devienne disponible d’ici 10 ans.

Comment prévenir l’infection chez les enfants et les bébés

Comme pour la grande majorité des maladies infectieuses, une bonne hygiène est la mesure préventive la plus importante. Par exemple, si un enfant malade vit dans la même maison que ses parents, ses frères et sœurs et d’autres membres de la famille, il doit se laver les mains fréquemment. En général, plus le contact physique (câlins, câlins ou partage du lit) avec l’enfant malade est intime, plus le risque de propagation de l’infection aux membres de la famille est grand. Les parents doivent donc équilibrer ce risque avec la nécessité d’aider l’enfant, en portant des masques et en portant une attention particulière à l’hygiène de la vaisselle et de tout ce qui est utilisé par l’enfant. Chez les jeunes enfants qui peuvent être à risque de développer une forme grave de la maladie en raison de problèmes de santé préexistants (maladie cardiaque ou pulmonaire grave), ou parce qu’ils sont nés très prématurés ou qu’ils sont considérés comme étant à haut risque pour d’autres raisons, les médecins peuvent donner des injections mensuelles de palivizumab pendant la saison épidémique, un anticorps monoclonal capable de bloquer le virus.