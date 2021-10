La Chine a peut-être atteint la limite exascale et consolidé son leadership dans le calcul intensif

Selon un informateur anonyme, la Chine a peut-être consolidé sa suprématie dans le supercalcul avec non pas un mais deux systèmes exascale. Les deux machines ont été créées au National Supercomputing Center de Wuxi, comme l’a déclaré la source anonyme à The Next Platform.

Scientifique travaillant sur un superordinateur au National Supercomputing Center de Wuxi, en Chine. Image : YANGBO – CHINE NOUVELLES Les ordinateurs – qui sont le système Sunway « Oceanlite » et le Tianhe-3 – auraient atteint 1,3 exaflops à leur apogée. Si c'est vrai, ce serait la première fois qu'un seul supercalculateur, sans parler de deux, atteindrait le seuil exascale. Qu'est-ce que l'informatique exascale ? Selon la publication, les ordinateurs exascale sont des systèmes capables de calculer au moins 10¹⁸ opérations en virgule flottante par seconde, un indice également connu sous le nom d'exaflop. Jusque-là, aucun système au monde n'a officiellement atteint cet objectif. Cependant, le rapport Next Platform pourrait être un indicateur que la Chine l'a touché – et veut le garder secret. Pourquoi ferait-il ça? Eh bien, nous savons que la Chine et les États-Unis ont historiquement eu une relation froide en termes d'innovations scientifiques et technologiques. Récemment, une déclaration controversée a encore alimenté ce différend : Nicolas Chaillan, l'ancien chef de la technologie du Pentagone, a déclaré qu'il avait démissionné pour protester contre la lenteur des changements technologiques aux États-Unis – et a même affirmé que la Chine domine l'industrie, en particulier dans le développement de l'intelligence artificielle avancée. La Chine pourrait avoir volontairement divulgué des informations À cela s'ajoutent d'autres nouvelles récentes selon lesquelles la Chine aurait lancé un test de missile hypersonique – bien qu'ils l'aient nié, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une expérience avec un vaisseau spatial. Par conséquent, la Chine a peut-être atteint l'objectif de l'informatique exascale, mais souhaite garder ses innovations secrètes en raison du climat géopolitique sensible. The Next Platform suggère également que le pays a choisi de divulguer les informations pour éviter de publier des résultats de référence – juste au cas où le supercalculateur américain « Frontier » les surpasserait lorsqu'il serait révélé à l'avenir. Bien sûr, cela peut aussi être totalement faux et quel pays n'a pas encore atteint l'exascale. Quel que soit le cas, l'idée que la Chine ait pu réaliser l'informatique exascale est passionnante – bien que, pour l'instant, ce ne soit rien d'autre que de la spéculation.