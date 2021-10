Un dinosaure a parlé aux Nations Unies du changement climatique

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a publié une vidéo curieuse mais fascinante dans laquelle un dinosaure, entré au siège de l’ONU, exhorte les dirigeants mondiaux à agir contre le changement climatique et à ne pas « choisir l’extinction ». Le film envoie un message aux puissants de la Terre en vue du G20 et de la COP26, deux occasions où des décisions drastiques et immédiates devront être prises pour éviter les conséquences les plus dramatiques de l’urgence climatique.

Le dinosaure Frankie. Crédit : Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Un dinosaure généré par ordinateur (CGI) a prononcé un discours passionné dans le hall principal du « Siège » de l’ONU à New York, pour avertir l’humanité – et en particulier les dirigeants mondiaux – des risques que nous courons du changement climatique, déclenché par notre mauvais choix. Le dinosaure, appelé Frankie, exhorte les puissants de la Terre à cesser de subventionner les entreprises de combustibles fossiles et à « ne pas choisir l’extinction » ; en fait, nous avons encore le temps d’éviter les conséquences les plus dramatiques de l’urgence climatique. C’est avec cette vidéo curieuse mais puissante que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a décidé d’adresser un message fort aux gouvernements en vue de deux événements internationaux très importants, le G20 de Rome (qui se tiendra ce week-end) et surtout le La COP-26, qui se déroulera à Glasgow (Écosse) du 31 octobre au 12 novembre. A ces deux occasions, des décisions drastiques et immédiates devront être prises contre les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz à effet de serre, car comme les scientifiques l’ont maintes fois souligné, il reste encore très peu de temps pour éviter les scénarios les plus catastrophiques.

Dans la vidéo du PNUD, le prédateur préhistorique – plus gros mais similaire aux vélociraptors de Jurassic Park (qui étaient en fait Deinonychus) – est vu entrer dans la salle à la stupéfaction des délégués présents. Après un bel échange avec un agent de sécurité, le reptile préhistorique prend le micro et commence à s’adresser aux personnes présentes (le doublage en plusieurs langues a été confié à plusieurs célébrités, comme l’acteur et musicien Jack Black). La première référence de Frankie est précisément le risque d’extinction que nous courons ; les dinosaures non aviaires, disparus il y a 66 millions d’années à la fin du Crétacé à cause de l’impact de l’astéroïde chicxulub, sont après tout l’emblème des extinctions massives sur notre planète. Alors pourquoi ne pas confier le discours à l’un de leurs « représentants » ? Frankie souligne que les humains se précipitent vers l’extinction de leurs propres mains. « En 70 millions d’années, c’est la chose la plus ridicule que j’aie entendue », commente le dinosaure, réitérant qu' »au moins nous avons eu l’astéroïde ». Puis le discours devient plus sérieux, évoquant les centaines de milliards de dollars de fonds publics dépensés par les gouvernements en subventions aux énergies fossiles, principaux catalyseurs du réchauffement climatique. 423 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour soutenir les entreprises qui produisent des combustibles fossiles, comme le souligne le nouveau rapport du PNUD. En gros, nous creusons notre propre fosse, et Frankie le souligne avec une blague : « C’est comme si nous avions dépensé des centaines de milliards de dollars pour subventionner des astéroïdes géants !

Après un clin d’œil à la pauvreté généralisée dans le monde, le dinosaure souligne qu’en ce moment, nous avons une excellente opportunité à saisir alors que nous nous élevons et reconstruisons nos économies à la suite du drame de la pandémie de COVID-19. Au cœur du message du Programme des Nations Unies pour le développement est de s’éloigner des combustibles fossiles et d’adopter les énergies renouvelables le plus rapidement possible. Ce n’est que grâce à eux que nous pourrons éviter la catastrophe climatique, en limitant la hausse des températures à 1,5°C près par rapport à l’ère préindustrielle grâce à la neutralité carbone attendue pour les prochaines décennies. Mais pour cela il faut des décisions fortes, drastiques, tranchées avec le passé, que les décideurs politiques devront montrer qu’ils ont vraiment envie de prendre lors des deux rendez-vous programmés à Rome et Glasgow. Frankie conclut son discours passionné en insistant sur le fait de ne pas choisir l’extinction, mais de sauver notre espèce avant qu’il ne soit trop tard. L’espoir est que les dirigeants mondiaux comprennent vraiment qu’il n’y a plus de temps à perdre.