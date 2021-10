Que faire en cas de rencontre avec des extraterrestres ? La NASA répond

Bien qu’il n’y ait encore aucune preuve scientifiquement prouvée de vie extraterrestre à ce jour, cela ne signifie pas que nous ne devrions pas être préparés pour le jour où cela pourrait changer. Notamment parce que de nombreux scientifiques – et personnes – croient que les extraterrestres existent.

Mais que faire quand on les trouve ? Eh bien, selon la NASA, nous devons être préparés. Dans un nouvel article scientifique, dirigé par le scientifique de l’agence spatiale James Green, une équipe de chercheurs de la NASA a expliqué pourquoi nous devons établir un cadre pour signaler les preuves extraterrestres.

« Notre génération pourrait de manière réaliste être celle qui découvrirait des preuves de la vie en dehors de la Terre », a souligné l’équipe et qu' »avec ce potentiel privilégié vient la responsabilité ».

Selon les professionnels, la détection d’extraterrestres est plus susceptible d’être un processus d’investigation prolongé et évolutif et plus tôt il sera compris par tout le monde, mieux ce sera. « Si, au contraire, nous recadrons la quête de la vie comme un effort progressif, nous transmettons la valeur des observations contextuelles ou suggestives mais non définitives, et nous soulignons que les faux départs et les impasses sont une partie attendue d’un processus scientifique sain. », explique l’article.