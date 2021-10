Extrait de l’animation « Le Monde de Nemo ». Crédit : Disney – Pixar, 2003

Si un jour vous trouvez un « petit gamin » comme ça en mer (et que votre instinct de défense ne vous dit pas de nager trop loin), vous pouvez faire comme Dory du Monde de Nemo et essayer une « baleine ». Pour cela, vous pouvez utiliser un programme d’Intelligence Artificielle qui permet le décodage du langage entre les baleines et les humains.

Oui, c’est possible, selon une équipe interdisciplinaire de scientifiques qui a lancé le projet nord-américain Cetacean Translation Initiative (CETI), dans le but de décoder et de communiquer avec les cachalots.

En traduction libre, CETI signifie Cetacean Translation Initiative, et vise à utiliser l’IA comme un outil pour comprendre la langue des baleines.