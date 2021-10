Meteoro coupe le ciel du sud du Brésil et est enregistré par 8 caméras

A l’aube de ce mercredi (27), un météore a traversé le ciel des trois états du sud du Brésil : Paraná, Rio Grande do Sul et Santa Catarina. Selon le Réseau brésilien d’observation météorologique (BRAMON), au moins 8 caméras ont enregistré le phénomène.

À Rio Grande do Sul, le météore a été vu en passant par Bom Princípio et Taquaral. À Santa Catarina, des caméras de Florianópolis, Morro Grande et Monte Castelo ont enregistré des images de la boule de feu traversant le ciel, qui est également apparue dans les villes du Paraná de Telêmaco Borba et Curitiba.

Selon le site Clima ao Vivo, en SC, on suppose que la lueur a commencé au-dessus de la municipalité de Benedito Novo et a disparu cinq secondes plus tard, au-dessus de Garuva, près de la frontière de l’État du Paraná.

Selon Jocimar Justino de Souza, opérateur BRAMON à Monte Castelo, la vitesse de l’objet a été estimée à plus de 70 000 kilomètres par heure, et l’équipe de l’institution scientifique travaille toujours sur une analyse plus détaillée de l’événement qui a eu lieu.

Que sont les météores ?

« Des astéroïdes, des météorites et des comètes orbitent autour du soleil à une vitesse très élevée, quelque part entre 40 000 et 266 000 kilomètres par heure », explique Marcelo Zurita, directeur technique de BRAMON et chroniqueur pour le Aspect numérique. « Lorsqu’ils atteignent l’atmosphère terrestre à cette vitesse, même des fragments aussi petits qu’un grain de sable sont capables de chauffer instantanément les gaz atmosphériques, générant un phénomène lumineux appelé météore. Donc, le météore n’est que le phénomène lumineux, rien de plus ».

Par conséquent, un météore n’est pas solide, ce n’est ni liquide ni gazeux, c’est juste de la lumière. « Populairement, le météore est aussi appelé étoile filante », explique Zurita.

Selon lui, en général, plus l’objet est gros, plus le météore sera brillant. Et lorsque sa luminosité dépasse la lueur de Vénus, le météore est communément appelé boule de feu ou boule de feu.

Parfois, selon la vitesse et l’angle d’entrée, le météoroïde ou l’astéroïde est assez gros pour atteindre les couches les plus denses de l’atmosphère. Dans ces cas, en plus de former une boule de feu plus spectaculaire, le météore se termine généralement par un événement explosif.

Ce type de météore est également appelé bolide, et populairement, il est également associé au « signe des temps », au « retour de Jésus » et à d’autres prophéties apocalyptiques.

Si vous voyez quelque chose comme ça dans le ciel, signalez-le via le site Web de BRAMON.

