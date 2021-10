Un fossile de 125 millions d’années découvert en Chine pourrait contenir de l’ADN de dinosaure

Un fossile vieux de 125 millions d’années présentait des traces d’ADN d’un dinosaure de l’espèce Caudiptéryx, selon papier publié dans la revue scientifique Nature (via Biologie des communications) fin septembre et récemment mis à jour avec les résultats de certains tests de confirmation.

Le matériel a été testé par rapport au matériel génétique d’un poulet et d’autres oiseaux modernes – que la science prétend être les objets vers lesquels les dinosaures auraient évolué. Tous ont été exposés à deux composés chimiques, l’hématoxyline et l’éosine Y. Les deux servent à éclairer différentes structures tissulaires et, selon les résultats des évaluations, le cartilage de dinosaure et le tissu de poulet ont réagi exactement de la même manière.

D’après l’introduction de la papier, le cartilage extrait correspond au fémur du Caudiptéryx, un petit dinosaure théropode omnivore (il avait à peu près la taille d’un paon) qui vivait à la fin du Crétacé (il y a 133 à 120 millions d’années).