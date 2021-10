Une ONG effectue des vols en apesanteur pour les personnes handicapées et encourage les futures normes de voyage spatial à inclure les PNE

L’ONG AstroAccess a fait la promotion d’un programme visant à faire en sorte que les vols en apesanteur incluent également les personnes handicapées physiques – les soi-disant « personnes ayant des besoins spéciaux » ou « PNE ». L’organisation a récemment inauguré le projet en emmenant 12 personnes en fauteuil roulant sur un vol du type dimanche dernier (24).

L’idée vient contrecarrer les paramètres prohibitifs de la NASA et d’autres agences spatiales pour sélectionner les astronautes : traditionnellement, les exigences incluent des personnes ayant une grande rigueur physique (et, autrefois, uniquement des blancs et des hommes). Indépendamment de la validité de cet ordre, le fait est que les PNE finissent par être exclus de toute sélection du type, aliénés par des conditions physiques qui, dans la plupart des cas, échappent à leur contrôle.

Le vol en apesanteur visait à tester la réaction des personnes handicapées face à ce type d’environnement. Le sentiment général était libérateur, selon les participants du New York Times : « C’était légitimement bizarre. Le simple fait de rester debout, pour moi, était presque aussi étrange que de flotter en apesanteur », a déclaré Eric Ingram.

Eric Ingram, un utilisateur de fauteuil roulant qui a participé à un vol en apesanteur pour personnes handicapées, a décrit le sentiment de liberté des membres paralysés avec une bonne réceptivité, mais a admis que c’était étrange (Image : AstroAccess/Publishing)

Ingram souffre d’une maladie rare appelée Syndrome de Freeman-Sheldon, une maladie congénitale où les fibres musculaires ne se forment pas correctement et le développement est arrêté, confinant le patient dans un fauteuil roulant.

Le vol en apesanteur positionné à 12 désactivé par AstroAccess n’est pas tout à fait la même chose que le voyage dans l’espace : le simple décollage d’une fusée aurait un impact bien plus important sur le corps qu’un avion avec des capacités paraboliques (c’est-à-dire un vol sur un chemin qui forme un large arc, s’élevant à de grandes hauteurs et descendant dans une chute, annulant temporairement les effets de la gravité).

Une grande partie des obstacles à la participation des PNE à des vols spatiaux réels est due à l’absence de règles destinées à ce public : selon le New York Times, la loi interdit à la Civil Aviation Administration (FAA) des États-Unis de créer des réglementations visant spécifiquement à cette démographie jusqu’en 2023. Cependant, dans ces normes il n’est pas fait directement mention de la capacité physique des personnes, ce qui permet en théorie de faire des adaptations pour accueillir ceux qui n’ont pas la même capacité de mobilité que les corps nés sans difficultés motrices.

C’est ce sur quoi AstroAccess veut parier : avec la croissance des vols commerciaux privés en orbite terrestre, la tendance est que de telles offres se développent et deviennent populaires. Des entreprises comme Blue Origin et SpaceX sont le fer de lance de cette idée (chacune avec des missions réussies dans l’industrie). En cela, AstroAccess veut être le point de départ pour que les prochaines discussions sur le sujet envisagent également des vols en apesanteur et des offres similaires pour les handicapés physiques.

« Il est crucial que nous ayons un certain avantage dans le processus réglementaire et que nous puissions empêcher la désinformation – ou le manque d’information – de se traduire par de mauvaises normes ou que le manque de données empêche une personne ayant des besoins spéciaux de faire ces voyages », a déclaré Ingram, qui est co-fondateur et PDG de SCOUT, une entreprise qui crée des composants intelligents pour les satellites.

L’ancienne soldat Centra Mazyck, paralysée après une blessure subie pendant son séjour dans l’armée américaine, a déclaré qu’il y avait des difficultés dans les mouvements en apesanteur parce que vous n’avez pas beaucoup de sens de votre propre force (Image: AstroAccess/Press Photo)

Fait intéressant, les personnes sélectionnées par AstroAccess sont, malgré leurs difficultés, des passionnés d’exploration spatiale. En plus d’Ingram, un autre passager d’ONG – Sawyer Rosenstein – est un journaliste spécialisé en astronomie et un participant régulier au podcast Espace de parole, l’un des plus connus du secteur.

Rosenstein, qui a subi une blessure grave à l’école élémentaire qui l’a paralysé de la taille aux pieds, a commenté son fauteuil roulant, qui utilise un alliage métallique spécial, développé par la NASA elle-même. Selon son récit, le vol parabolique lui a permis d’attraper ses genoux et de manœuvrer ses propres jambes – quelque chose qu’il n’avait pas fait depuis qu’il était enfant :

« J’étais en contrôle de moi-même et de tout mon corps », a déclaré Rosenstein. « C’est presque indescriptible ce que cela fait d’avoir toute cette liberté après qu’elle vous ait été enlevée il y a si longtemps », a-t-il ajouté, affirmant que le vol lui a également donné une plus grande flexibilité, permettant un mouvement complet sans la douleur chronique qu’il fait normalement quand se déplacer en fauteuil roulant.

La bio-ingénieure Mona Minkara, née aveugle, a pu participer pleinement au vol en apesanteur, affirmant même être pleinement consciente de sa position et de son orientation sans difficultés (Image : AstroAccess/Publishing)

Se déplacer dans ces conditions, cependant, n’était pas une affaire très simple, selon Centra Mazyck, qui a été partiellement paralysé après avoir été blessé alors qu’il servait dans la 82e division aérienne de l’armée américaine (les soldats parachutistes, ou « parachutistes» – à ne pas confondre avec l’Air Force, qui est un autre domaine) : « C’est très difficile parce que c’est comme si tu flottais, tu es léger comme une plume. Vous n’êtes pas très conscient de vos forces et de vos faiblesses », a-t-elle commenté.

AstroAccess ne se limitait pas seulement aux personnes ayant des difficultés motrices, il invitait également la bio-ingénieure Mona Minkara, aveugle de naissance. Dans son cas, l’ONG a fourni deux appareils – un retour à ultrasons et un retour haptique – qui signalaient quand elle s’approchait des murs et d’autres surfaces. De plus, elle a également utilisé un gimmick simple et, pour elle du moins, assez courant : une canne rétractable.

« Ce qui m’a surpris, c’est que, parfois, je savais exactement non seulement où j’étais, mais aussi dans quelle direction je faisais face », a-t-elle déclaré, avant de commenter que l’inclusion et la formation des aveugles dans les vols spatiaux peuvent être utiles en cas de des pannes de courant qui laissent les astronautes non handicapés dans l’obscurité.

Les vols paraboliques sont une partie essentielle de la formation des nouveaux astronautes pour toute agence spatiale. AstroAccess a effectué ces vols sous une forme courte – plusieurs sessions de 20 à 30 secondes pour chaque participant, afin de prouver que les PNE peuvent également résister à des lancements suborbitaux comme celui qui a pris Jeff Bezos, fondateur de Blue Origin, en juillet de cette année.

Heureusement, l’industrie semble devenir de plus en plus réceptive à l’idée de vols en apesanteur – suborbitaux ou non – pour les personnes handicapées : depuis février dernier, l’Agence spatiale européenne (ESA) recherche ce qu’elle appelle « le premier paraastronaute », acceptant les inscriptions de personnes amputées ou de taille particulièrement réduite, comme les porteurs de nanisme.

Parallèlement à cela, la mission Inspiration4, de SpaceX, a emmené le premier porteur de prothèse dans l’espace : Hayley Arceneaux, chercheuse et ancienne patiente atteinte d’un cancer des os, porte des prothèses de taille moyenne aux deux jambes.

