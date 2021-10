« Wow, on dirait que 2020 est passé ! » Non, ça n’en a pas l’air. L’année dernière, la Terre a tourné plus vite autour de son propre axe. Cependant, la rotation a encore ralenti en 2021.

En moyenne, chaque jour terrestre dure 86 400 secondes. Mais cela varie un peu tout le temps, en fonction du mouvement du noyau, des océans et de l’atmosphère.

2020 a connu les 28 jours les plus rapides depuis 2005. La rotation de la Terre est plus lente en 2021, mais toujours supérieure à la moyenne. Image : Malcolm Leman –

Selon le site Web Space, le temps universel coordonné (UTC), la méthode officielle internationale de chronométrage, est basé sur l’horloge atomique, qui mesure le temps par le mouvement des électrons dans les atomes qui ont été refroidis au zéro absolu. Les horloges atomiques sont précises et invariantes.

Ajout de « second intercalaire »

Cependant, parfois, la rotation de la Terre et les horloges atomiques ne se synchronisent pas. Lorsque l’heure astronomique, basée sur la rotation de la Terre, s’écarte de l’UTC de plus de 0,4 seconde, l’UTC obtient un ajustement sous la forme d’une « seconde intercalaire ». Les scientifiques ont ajouté une seconde intercalaire tous les 18 mois en moyenne depuis 1972, selon le National Institute of Standards and Technology (NIST).

Des secondes intercalaires sont parfois ajoutées, comme ce fut la dernière fois le jour du Nouvel An 2016, lorsqu’une seconde a été ajoutée à 23 heures 59 minutes 59 secondes le 31 décembre.

Lorsque les secondes sont soustraites, l’événement est appelé seconde intercalaire négative. Cependant, il n’y a jamais eu de deuxième saut négatif dans le chronométrage international. Et l’année 2020, comme si elle n’était pas déjà assez atypique (salut, pandémie de Covid-19 !), a soulevé la possibilité que cela soit nécessaire.

La rotation de la Terre 2020 a établi des records 28 fois

Selon le NIST, la rotation de la Terre s’est accélérée l’année dernière au point de battre 28 fois le record précédent du jour le plus court enregistré en 2005. Le jour le plus court en 2020 était le 19 juillet, lorsque la planète a terminé sa rotation 1 4602 millisecondes plus vite que le en moyenne 86 400 secondes.

Désormais, le mouvement de rotation de la Terre s’est ralenti, bien que la première moitié de 2021 ait été encore rapide, avec une durée moyenne d’un jour marquant 0,39 milliseconde de moins qu’en 2020. Mais, du 1er juillet au 30 septembre, les jours se sont étirés à 0,05 milliseconde de plus. , en moyenne, que l’an dernier.

Cela signifie que la Terre, tout en n’accélérant plus sa rotation, tourne toujours à un rythme plus rapide que la moyenne. Sur la base du taux de rotation actuel, une seconde intercalaire négative peut être nécessaire dans environ 10 ans. La décision finale à cet égard sera prise par le Service international pour la rotation de la Terre et les systèmes de référence (IERS) à Paris.

Cependant, il est tout à fait possible que la rotation de la Terre ralentisse à nouveau, nécessitant peut-être l’ajout d’une seconde au cours des prochaines années plutôt que la soustraction. Il n’y a aucun moyen de prédire : les scientifiques ne sont pas sûrs de ce qui motive les changements à long terme de la rotation de la Terre.

