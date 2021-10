Un jaguar attaque un alligator de deux mètres pour affamer les poussins

Un jaguar a été aperçu en train d’attaquer un alligator de deux mètres dans le Pantanal. Le photographe animalier Julius Dadalti est resté deux heures au confluent des rivières Piquirí et São Lourenço, à la frontière entre le Mato Grosso et le Mato Grosso do Sul, jusqu’à ce qu’il réussisse à capturer l’instant.

Crédits : Reproduction/Julius Dadalti « C’est peut-être le jaguar que j’ai le plus vu et photographié à Jofre. En mai et juin je la trouvais un peu maigre et suivais ses chasses. Connaissant déjà les deux chiots qui s’y cachaient, j’ai beaucoup applaudi. Dans mon nouveau voyage au Pantanal, j’ai pu l’accompagner dans cette scène fantastique », a écrit Dadalti sur Instagram. Crédits : Reproduction/Julius Dadalti Crédits : Reproduction/Julius Dadalti Crédits : Reproduction/Julius Dadalti « Peu de temps après avoir tué l’alligator, il a traversé la rivière en le portant dans sa bouche, a essayé de le cacher dans la forêt et a amené ses deux bébés pour le repas. Peut-être l’une des plus belles scènes que j’ai vues dans la nature. Non seulement pour l’attaque, mais pour le devoir de diligence, d’amour et de force d’une grande mère. Félicitations, Ague !!!! », a-t-il ajouté, citant le nom du jaguar : Ague. Crédits : Reproduction/Julius Dadalti Crédits : Reproduction/Julius Dadalti Crédits : Reproduction/Julius Dadalti C’était la cinquième exploration de Julius Dadalti du Pantanal. Il était avec deux autres photographes, un guide et un biologiste. Jaguar et ses petits. Crédits : Reproduction/Julius Dadalti Dans l’un d’eux, le photographe a attrapé un jaguar avec une canette de bière dans la bouche. « J’ai suivi les chiots de Patricia pendant des jours. J’ai finalement réussi à photographier Krishna et son frère. Malheureusement, les choses ne vont pas dans notre sens. Ramassez vos déchets ! Ce n’est pas difficile! Respectez ce fantastique biome qui, malgré la sécheresse sévère, est magnifique. Qui aime, prend soin ! », a-t-il posté sur Instagram. Jaguar avec une canette de bière dans la bouche. Crédits : Reproduction/Julius Dadalti