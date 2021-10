L’astronaute de la mission Crew-3 sera la 600e personne à voyager dans l’espace

L’astronaute allemand Mathias Maurer, partie de la mission Équipage-3, sera la 600e personne à voyager dans l’espace, selon l’Agence spatiale européenne (ESA). La mission, opérée par SpaceX, emmènera quatre astronautes à bord du nouveau vaisseau spatial Crew Dragon vers la Station spatiale internationale (ISS) le jour d’Halloween (alias « Halloween», le 31 octobre 2021).

Maurer est l’un des quatre passagers du navire – récemment nommé « endurance” -, restera à bord de l’ISS, remplaçant quatre autres voyageurs de retour sur Terre : Robert Kimbrough, Megan McArthur (Nasa), Akihiko Hoshide (Jaxa) et Thomas Pesquet (ESA) devraient rentrer chez eux après un peu plus de six mois là-bas dans . Il convient de rappeler que Maurer a été formé en remplacement de Pesquet, au cas où le Français ne pourrait pas assister à la mission précédente – le Équipage-2, sorti en avril de cette année.

Matthias Maurer (à gauche) se rendra vers l’ISS avec ses collègues missions. De gauche à droite, à côté de lui, nous avons Thomas Marshburn, Raja Chari et Kayla Barron (Image : Nasa/Publishing)

Aux côtés de l’astronaute allemand, le Crew-3 sera composé de Raja Chari, Thomas Marshburn et Kayla Barron (Nasa). Parmi ceux-ci, seul Marshburn a déjà effectué des vols spatiaux (il s’agit de son troisième voyage).

« En fait, j’ai offert le poste à Kayla, car elle et moi allons voyager ensemble. [na nave], mais j’ai eu la chance d’avoir le numéro rond », a déclaré Maurer à quelques journalistes présents à son arrivée au Centre spatial Kennedy, une structure de la NASA située en Floride. « Mais ça va, on va tous s’amuser dans l’espace. »

Ce type de numérotation n’a pas d’affectation pratique, bien que la méthode pour l’attribuer soit relativement spécifique : c’est la position où vous vous asseyez à l’intérieur d’un vaisseau spatial qui définit ce que sera votre numéro.

Ironiquement, l’astronaute américain Thomas Marshburn était quasiment dans une position similaire à celle de Maurer : lors de son premier vol, en 2009, l’Américain a frôlé le 500e astronaute dans l’espace – le poste a pourtant fini par aller à un autre voyageur – Chris Cassidy – basé sur l’endroit où il était assis dans la navette spatiale effort.

