L’ONU publie une vidéo critiquant l’utilisation des combustibles fossiles à la veille d’une conférence sur le réchauffement climatique

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a publié une nouvelle vidéo de sensibilisation sur l’utilisation des combustibles fossiles, en préparation de la table ronde qu’elle organise sur le réchauffement climatique, qui doit débuter dimanche prochain (31).

Lire aussi

Bien que le thème soit plus sombre, la vidéo est présentée avec légèreté, avec la narration de l’acteur Jack Black (École de rock; Nacho Libre; King Kong, pour n’en citer que quelques-uns). Pourtant, le message est important : l’utilisation continue des combustibles fossiles conduit l’humanité à l’extinction.

Dans la vidéo, Black joue un dinosaure, qui parle depuis une chaire comme s’il était un orateur de l’ONU. L’idée est d’offrir le « témoignage » d’une espèce éteinte depuis des millions d’années et qui, par conséquent, a un lieu de parole sur le fait que « cesser d’exister est une mauvaise chose ».

« Vous êtes sur le chemin d’une catastrophe climatique », a déclaré le personnage. « Et pourtant, chaque année, les gouvernements dépensent des centaines de milliards d’argent public en subventions aux combustibles fossiles. Imaginez si, à mon époque, nous dépensions des millions pour subventionner les météores.

La vidéo était accompagnée d’un nouveau rapport publié ce mercredi matin (27), où l’ONU cite ses propres recherches, qui ont conclu que les dépenses gouvernementales pour le financement des combustibles fossiles s’élèvent à environ 423 milliards de dollars américains (2 35 000 milliards de reais) – environ quatre fois plus que le montant dépensé, par exemple, pour aider à lutter contre le réchauffement climatique dans les pays les plus pauvres.

Le chef du Programme des Nations Unies pour le développement, Achim Steiner, a reconnu que la réforme du système de subvention des combustibles fossiles ne serait pas la tâche la plus simple et que chaque pays aurait besoin d’une approche différente :

« Mais nous savons aussi que nous devons nous éloigner des sources d’énergie qui contribuent au déclin de notre planète », a-t-il déclaré. « La fin du soutien financier à ces carburants de manière juste et équitable sera un élément essentiel de cette transition. »

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à plusieurs reprises à la fin de ce type de financement. Et réduire l’utilisation des combustibles fossiles – ainsi que rechercher et développer des sources d’énergie plus propres – est une prérogative de l’Accord de Paris sur le climat, formellement soutenu par 197 pays (mais signé « seulement » par 192).

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !