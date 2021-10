Des scientifiques créent un « café durable », fabriqué uniquement avec des cellules et sans l’utilisation de graines

Des chercheurs finlandais ont mis au point une sorte de « café durable », créé à partir de cellules végétales et sans l’utilisation de ses graines, plus respectueux de l’environnement et rendant plus écologique la dépendance qui imprègne la vie des journalistes, comptables, avocats et tout le monde la chance. des employés de bureau dans le monde.

Le procédé est plus ou moins le même que celui utilisé pour la création de viande en laboratoire : un ensemble de cellules (ou « grappe” de cellules) du caféier est soigneusement surveillé dans des conditions idéales de lumière, de température et d’oxygène, à l’intérieur d’un bioréacteur.