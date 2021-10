Selon le tweet, les instruments scientifiques de Hubble ont eu des problèmes de synchronisation avec les communications internes du vaisseau spatial. « Les observations scientifiques ont été temporairement suspendues pendant que l’équipe enquête sur le problème. Les instruments restent en bonne santé ».

Le 13 juin, l’un des ordinateurs du télescope spatial a cessé de fonctionner après 31 ans d’activité. L’ordinateur de la charge utile, qui contrôle et coordonne les instruments scientifiques à bord de l’observatoire, s’est écrasé, ce qui a conduit le système à entrer en état d’hibernation.

Le télescope Hubble est revenu en mode sans échec, quatre mois après une panne qui l’a paralysé pendant 33 jours. Image : Aleksandr Morrisovich –

Au départ, on pensait que le problème pouvait provenir d’un module de mémoire. Après une analyse plus approfondie, la NASA est parvenue à la conclusion que le coupable possible était un ensemble de modules appelé Command Unit / Scientific Data Formatter (CU / SDF).

Alors que le premier envoie des commandes et des données à des destinations spécifiques, y compris des instruments scientifiques, l’autre formate les données collectées par les instruments scientifiques pour les transmettre à la Terre.

Au cours de sa vie, Hubble a été visité par cinq missions de maintenance, au cours desquelles les astronautes ont réparé et amélioré l’équipement. Cela inclut une mission au début de ses opérations, qui a corrigé la «myopie» qui l’empêchait de se concentrer sur les galaxies lointaines, précisément le but pour lequel elle a été créée.

Une nouvelle mission d’entretien en loco, cependant, ne serait plus possible : c’est parce que la NASA ne dispose plus d’aucun véhicule capable de rencontrer le télescope, tout comme les navettes spatiales, qui étaient équipées d’un bras robotique utilisé pour capturer les satellites en orbite. Le dernier d’entre eux, Atlantis, a pris sa retraite en 2011.

Les capsules Crew Dragon de SpaceX ont été conçues uniquement pour le transport de marchandises et de passagers. La Station spatiale internationale (ISS) a un bras robotique, mais il est sur une orbite complètement différente de celle de Hubble, et il est impossible de relier l’un à l’autre.

Par conséquent, la réparation a dû être effectuée à distance, en mettant en ligne l’unité de contrôle de l’alimentation (PCU) de secours ainsi que l’unité de commande de secours / le formateur de données scientifiques (CU/SDF) de l’autre côté de l’instrument scientifique et de la gestion des commandes et des données (SI C&DH). Le PCU distribue l’alimentation aux composants SI C&DH et le CU/SDF envoie et formate les commandes et les données.

De plus, d’autres composants matériels à bord de Hubble ont été basculés vers leurs interfaces alternatives pour se connecter au côté de sauvegarde du SI C&DH. « Une fois ces étapes terminées, l’ordinateur de secours de la charge utile de cette même unité a été allumé et chargé avec le logiciel de vol et placé en mode de fonctionnement normal », a révélé la NASA dans une note publiée à l’époque.

Après cela, un processus de récupération des instruments scientifiques hors de leur mode sans échec a été effectué, au cours duquel l’équipe a effectué plusieurs procédures pour s’assurer qu’ils étaient à des températures stables. Le 16 juillet, Hubble a repris ses opérations scientifiques normales.

Bien que nous sachions que finalement tout le monde se fatigue et doit prendre sa retraite, espérons que le «vieil homme» se rétablisse rapidement et nous porte toujours un toast avec de nombreuses belles images de la galaxie.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !