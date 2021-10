Comment se préparer à la saison de la grippe, qui risque d’être lourde

D’après les prévisions du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et de certaines études, la prochaine saison grippale pourrait être sévère, avec une augmentation significative des hospitalisations et des cas graves, après une période « calme » en raison des restrictions anti-Covid. Voici comment se préparer au mieux à la grippe.

Parmi les effets positifs des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 figurait le confinement de nombreux agents pathogènes respiratoires, tels que ceux responsables du rhume, des syndromes parainfluenza et de la grippe. Dans de nombreux cas, les épidémies de grippe saisonnière ont été littéralement annulées ; Qu’il suffise de dire qu’en Australie en 2019, 61 000 infections ont été enregistrées, alors qu’en 2020, lors de la première vague de la pandémie, il n’y en avait qu’une centaine. Il n’y a pas eu non plus d’épidémie en Italie et dans de nombreux autres pays – certaines souches de virus de la grippe peuvent même être éteintes – mais près de deux ans après la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, la situation pourrait radicalement changer. En fait, plusieurs experts estiment que la prochaine saison grippale pourrait être particulièrement difficile, avec le risque de générer une pression supplémentaire sur les systèmes de santé déjà mis à l’épreuve par COVID-19. Alors, comment vous préparer au mieux face à cette situation ?

Tout d’abord, il convient de souligner que parmi ceux qui ont sonné l’alarme au sujet d’une épidémie potentielle et grave de grippe se trouve le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Sur la base des données recueillies, en effet, la souche la plus circulante au cours du dernier mois est A (H3N2), connue pour affecter « les personnes âgées de manière disproportionnée et associée à une moindre efficacité du vaccin », explique l’ECDC. Il existe donc un risque que les sujets fragiles et âgés, en cas de contagion, rencontrent une infection majeure. Cet effet pourrait être catalysé non seulement par la souche problématique et moins sensible au vaccin, mais aussi par le fait que nous sommes moins exposés aux agents pathogènes respiratoires depuis près de deux ans en raison des restrictions anti-Covid. Notre système immunitaire s’est donc « moins entraîné » et peut être plus sensible et vulnérable aux virus respiratoires. Le problème pourrait être particulièrement important pour les jeunes enfants, comme en témoigne la propagation des infections par le virus respiratoire syncytial humain (VRS) aux États-Unis. Ces derniers mois, les restrictions anti-Covid ont été réduites ; l’utilisation de masques était limitée ; les gens sont retournés travailler au bureau et les étudiants sont retournés à l’école. Tout cela favorise la circulation des agents pathogènes respiratoires, ainsi que la saison froide qui facilite – également pour des raisons physiologiques – les infections virales (vasoconstriction, système immunitaire moins prêt et mouvement réduit des cils des voies respiratoires supérieures).

Selon la récente étude « Predicting the impact of low influenza activity in 2020 on population immunité and future influenza saison in the United States » de l’Université de Pittsburgh, si les vaccins antigrippaux devaient être aussi efficaces que les années précédentes, dans les prochains mois aux États-Unis, il y aura environ 100 000 hospitalisations supplémentaires pour la grippe ; ces données suggèrent à quel point la prochaine saison de la grippe peut avoir un impact plus important, qui fait également chaque année des milliers de victimes dans notre pays. Le vaccin contre la grippe, malgré la circulation de la souche problématique et une efficacité pas toujours très élevée, reste la première et la plus précieuse arme de défense. Il est non seulement fortement recommandé pour les personnes fragiles qui risquent les conséquences les plus graves (comme les personnes âgées, les malades et les femmes enceintes), mais aussi pour tous ceux qui sont en contact étroit avec ces personnes et en général pour l’ensemble de la population.

Une donnée positive vient d’Australie, où la saison de la grippe – qui précède toujours la nôtre – se termine. C’était doux et cela pourrait donc l’être aussi pour nous, hors des préoccupations de l’ECDC, mais cette situation pourrait aussi représenter une arme à double tranchant. Comme expliqué au New York Times par le Dr Lisa L. Maragakis, directrice de la section Prévention des infections au Johns Hopkins Health System, en raison de la faible circulation, une souche virale pourrait échapper à la surveillance et se manifester violemment pendant l’hiver nordique. Les virus de la grippe sont nombreux et changeants; c’est pourquoi les vaccins reposent sur plusieurs antigènes et visent à « prédire » quelles souches seront les plus répandues. Mais une faible circulation en Australie pourrait cacher de désagréables surprises, qui peuvent cependant encore être atténuées grâce à la vaccination. Comme l’a souligné le NYT par le Dr Peter Palese, microbiologiste et expert en grippe à l’école de médecine Icahn du mont Sinaï à New York, malgré le potentiel de faible efficacité, le vaccin antigrippal reste la meilleure chose que nous puissions faire pour protéger nous-mêmes de la grippe. « C’est la seule chose qui fait vraiment une différence », a déclaré le scientifique. D’autant plus si l’on considère que certaines études préliminaires – comme « Induction d’une immunité entraînée par la vaccination antigrippale – impact sur le COVID-19 » – ont observé que le vaccin antigrippal pourrait également avoir un effet protecteur contre le COVID-19. Le meilleur moment pour recevoir la dose est fin octobre / début novembre, car il faut encore quelques semaines pour générer une réponse immunitaire significative. Si vous tardez trop, vous risquez d’être découvert dans la phase de grande circulation virale, qui atteint cependant généralement son pic dans les premiers mois de l’année suivante.

Le vaccin n’est bien sûr pas la seule arme dont nous disposons pour nous protéger de la prochaine saison grippale. Les mesures anti-Covid ont été efficaces pour tenir à distance d’autres infections respiratoires pendant plus d’un an et demi ; pourquoi ne pas continuer à les exploiter également contre la grippe, surtout au vu du risque qui s’annonce plus sévère que la normale ? L’ECDC recommande donc l’utilisation d’un masque, le maintien de la distanciation sociale et l’hygiène minutieuse et constante des mains, à traiter avec de l’eau et du savon ou un gel hydroalcoolique. De plus, en cas de maladie, les experts recommandent l’isolement à la maison ; combien de fois sommes-nous allés au travail ou à l’école malgré des symptômes clairs d’un syndrome parainfluenza/grippe ? Souvent on ne pense qu’à soi et à ses intérêts – « mais oui, je n’ai que quelques toux » -, pourtant s’isoler est essentiel pour protéger les personnes particulièrement fragiles, qui, atteintes par notre virus, pourraient subir des conséquences très graves. La pandémie, après 5 millions de morts (dont 132 000 en Italie) aurait dû nous bien apprendre ; on espère que cette forme de respect deviendra également la norme dans les pays occidentaux. Dans les pays de l’Est, le respect mutuel est la base de la coexistence civile et les masques étaient généralement portés bien avant la pandémie de COVID-19. Pour éviter de contracter la grippe et de la transmettre à d’autres « J’encouragerais les gens en cette saison d’automne et d’hiver à également adhérer à toutes les mesures de santé préventives », a déclaré au NYT le Dr Soniya Gandhi, médecin spécialisé dans les maladies infectieuses à Cedars. Hôpital du Sinaï Marina del Rey.