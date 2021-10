Un « fossile d’étoile » possible a été trouvé à 290 000 années-lumière de la Terre

Les astronomes ont identifié ce qui pourrait être un vestige d’une étoile – ou « Star Fossil » – à une distance de 290 000 années-lumière de la Terre. Selon les premières analyses de l’objet, sa faible concentration en métal indique qu’il pourrait être l’une des (ou dériver de l’une des) premières étoiles de l’univers. Au papier, elle s’appelait « AS0039”.

Bien qu’elles aient toutes plus ou moins la même configuration, les étoiles sont des objets très variés dans l’espace. Les experts de leur étude les classent en « Population 1 », « Population 2 » et « Population 3 ». La première catégorie fait référence à la plupart des étoiles observables, comme notre Soleil, avec une forte concentration de métal dans leur noyau.

La deuxième classification, où AS0039 entre, est le type d’étoile à faible concentration métallique. Ceux-ci sont extrêmement rares, et peu de ce type ont été vus jusqu’à présent. Enfin, les étoiles de la population 3 n’ont jamais été vues, elles n’ont pratiquement aucun métal et aucun élément chimique lourd.

L’illustration montre ce que peut être une hypernova : le type d’explosion stellaire est jusqu’à 100 fois plus grand qu’une supernova ordinaire et peut se produire dans des étoiles extrêmement anciennes (Image : Ahmed92pk/)

« AS0039 a une composition chimique si distincte qu’elle nous permet d’observer la nature des premières étoiles et, au-delà, leurs masses stellaires », a déclaré Mike Irwin, astronome à l’Université de Cambridge au Royaume-Uni et co-auteur de l’étude, à LiveScience.

Dans le cas d’AS0039, ce que nous observons probablement est une sorte de « baisse ». En d’autres termes, ce fossile stellaire est probablement dérivé d’une très vieille étoile morte dans un hypernova – une explosion stellaire 10 à 100 fois plus grosse qu’une supernova.

Normalement, les nouvelles étoiles naissent des nuages ​​de gaz laissés par les étoiles précédentes. Le processus est relativement simple : au cours de sa vie, une étoile utilise tout son combustible (l’hydrogène) jusqu’au bout, commençant à fusionner de l’hélium et à générer du carbone, puis utilise du carbone pour générer du fer – l’élément le plus lourd qu’une étoile peut avoir.

Finalement, ces étoiles deviendront trop denses et s’effondreront dans leur structure, libérant d’immenses quantités d’énergie – c’est une supernova – et de cette énergie, libérant des nuages ​​​​de gaz qui contiennent des éléments pour la création d’une nouvelle étoile.

Dans le cas de Population 3, cependant, nous parlons des étoiles qui sont venues juste après la Big Bang, c’est-à-dire qu’ils ne sont nés d’aucune supernova et qu’ils n’ont pas d’éléments chimiques lourds dans leur composition.

Cela nous ramène à AS0039 : ce fossile stellaire, selon Irwin et son équipe, apporte la plus faible concentration de métaux de toutes les étoiles observées en dehors de notre galaxie. Même pour les étoiles de Population 2, c’est toujours en dessous de la moyenne. De plus, il contient des quantités inhabituelles de magnésium, de calcium et d’autres éléments lourds. Cela suggère que AS0039 est un vestige d’une étoile de Population 2 qui, à son tour, est née de l’explosion d’une étoile de Population 3.

« AS0039 montre qu’il nous est possible d’en apprendre davantage sur les propriétés des étoiles de la population 3, indiquant la voie à suivre pour trouver d’autres spécimens », a déclaré Irwin. « C’est vital pour nous aider à comprendre comment l’univers a évolué pour devenir ce que nous observons aujourd’hui. »

