Un rare événement astronomique peut prouver que le mystère de Stonehenge est lié aux phases lunaires

Chaque année, c’est la même histoire. Des milliers de personnes se rassemblent sur le site archéologique antique de Stonehenge, dans le sud de l’Angleterre, à l’occasion du solstice d’été. Les premiers rayons du soleil traversent le monument, exactement au centre d’un des mégalithes qui composent sa structure en pierre. Le 21 juin 2023, près de 10 000 visiteurs se sont réunis pour observer le spectacle astronomique au lever du soleil, ils pourraient être tout autant pour le prochain solstice.

En plus des dates importantes du célèbre site archéologique, un autre événement céleste pourrait s’y ajouter, moins connu que le jour le plus long de l’année, notamment parce qu’il se produit moins fréquemment : il s’agit du lunistizio.

Qu’est-ce que le lunistizio, le phénomène céleste qui se produit tous les 18,6 ans

Cette fois, ce n’est pas le Soleil mais la Lune qui s’aligne avec l’une des pierres formant le cercle de Stonehenge. Cela se produit tous les 18,6 ans, ou plutôt tous les 18 ans et 223 jours environ. Une période longue (mais non infinie) pour observer le phénomène céleste, qui semble avoir été remarqué par les anciennes populations.

Pendant le lunistizio (major lunar standstill en anglais), notre satellite se lève au point le plus au sud de sa trajectoire dans le ciel. Un « objectif » que les populations locales avaient marqué avec l’une des quatre Pierres de la station, placées environ 500 ans après la construction du cercle principal. Il s’agit de quatre pierres situées à l’extérieur du cercle le plus ancien, formant ainsi idéalement les angles d’un rectangle. En réalité, seules celles orientées vers l’est et l’ouest sont physiquement positionnées au sol. Les deux autres, y compris celle orientée vers le sud, n’ont laissé que des traces sur le sol.

« Les quatre Pierres de la station s’alignent sur les positions extrêmes de la Lune« , a déclaré au Guardian le professeur Clive Ruggles, archéoastronome de l’université de Leicester. « Les chercheurs ont discuté pendant des années pour comprendre s’il s’agissait d’un choix délibéré ».

Comment suivre l’alignement de la Lune sur l’une des pierres de Stonehenge

Un phénomène rare auquel nous nous approchons à grands pas. Le dernier lunistizio était en 2006. Le prochain est donc très proche : la Lune atteindra son point le plus au sud en janvier 2025.

Déjà à la fin de 2024, nous pourrons observer son rapprochement vers sa position extrême. L’English Heritage, c’est-à-dire l’organisme chargé de gérer le patrimoine public anglais, a déjà préparé tout ce qui est nécessaire pour accompagner les visiteurs du site lors de cet événement astronomique : diffusion en direct, conférences, observations stellaires et une nouvelle exposition.

Il ne s’agit pas seulement d’un événement pour les curieux et les passionnés d’astronomie. Les experts se préparent également à ce phénomène curieux qui se produit presque tous les 19 ans. Une collaboration entre les universités d’Oxford, Leicester et Bournemouth, ainsi que la Royal Astronomical Society, se chargera d’étudier s’il existe vraiment une connexion entre l’ancien site et le phénomène astronomique. Une nouvelle démonstration du lien entre Stonehenge et la voûte céleste.