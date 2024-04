Les cachalots se défendent contre les orques en leur lançant des « nuages de caca »

Pendant une excursion d’observation des baleines en Australie, la « défection d’urgence ou défensive » des cachalots contre un groupe d’orques a été documentée. Les grands cétacés ont lancé des jets de matières fécales sur les agresseurs, les faisant reculer.

Un adulte de cachalot plonge près d’un petit. Crédit : Andrea Centini

mâles de cachalot (Physeter macrocephalus) sont les plus grands prédateurs à dents sur Terre et n’ont pratiquement pas de prédateurs naturels. Récemment, cependant, on a découvert que les femelles avec leurs petits (appelés veaux) peuvent être pris pour cible par les orques (Orcinus orca), de grands delphinidés qui ont développé d’impressionnantes techniques de chasse en groupe, leur permettant de s’attaquer à l’animal le plus majestueux de la Terre, la baleine bleue (Balaenoptera musculus). Les grands requins blancs font également partie du régime alimentaire de ces cétacés, qui les chassent principalement pour leur foie.

excréments, dans une technique que les biologistes marins appellent « défection d’urgence ou défensive ». En termes simples, ils vident leurs viscères sur les orques qui les attaquent, en agitant leur queue pour mieux diriger le coup et les bombarder d’un véritable nuage de diarrhée.

Les cachalots utilisent la défécation défensive lorsqu’ils se sentent menacés, même contre les bateaux qui s’approchent trop près et ne sont pas les bienvenus, mais l’utilisation de cette technique n’avait jamais été observée auparavant contre un groupe d’orques (il est déjà extrêmement rare de voir ces approches prédatrices). Le comportement a été documenté pour la première fois lors d’une sortie d’observation des baleines au large de l’Australie occidentale, au cœur du canyon de Bremer. Les chercheurs à bord d’un bateau suivaient un groupe d’orques dirigé par la matriarche Cookie lorsque les animaux ont commencé à accélérer en direction d’une zone d’eaux plus basses, d’environ 80 mètres de profondeur par communiqué aux 1 000 du fond du canyon. L’équipage pensait que le groupe dirigé par la femelle âgée avait ciblé une baleine à bec, comme une baleine à bec de Blainville ou une baleine à bec de Layard (également des cétacés normalement chassés par les orques), mais de manière incroyable, il avait en réalité visé un petit groupe de cachalots. Il s’agissait de plusieurs femelles avec un petit au centre.

Rosetta défensive des cachalots. Crédit : Tim Cole/NOAA

Pour protéger les membres les plus vulnérables du groupe, les cachalots se disposent en cercle autour d’eux, formant une structure que les biologistes marins appellent une « rosette ». Dans cette configuration, la tête est tournée vers l’intérieur et la queue vers l’extérieur, prête à être lancée contre d’éventuelles menaces. Lorsque les orques ont attaqué les cachalots, il a été observé qu’un des individus a soulevé sa tête hors de l’eau, puis une grande bulle rougeâtre est apparue à la surface, initialement prise pour du sang. On a également remarqué une orque avec un morceau de viande dans la bouche, ce qui semblait confirmer le succès prédateur aux dépens d’un des cachalots. Cependant, à partir de l’analyse des vidéos et des photographies prises lors de l’excursion, les biologistes marins ont réalisé que ce qui avait été repéré n’était pas du sang, mais une énorme bulle de matières fécales, dont la couleur est rougeâtre car 90 % du régime alimentaire des cachalots est composé de calmars.