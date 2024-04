Drogue « mange viande » dans les cigarettes électroniques au THC, à l’héroïne et aux faux médicaments : 11 morts au Royaume-Unis

Un récent étude a révélé la contamination de divers produits illicites tels que des cigarettes électroniques contenant du THC, de l’héroïne et des médicaments contrefaits par la « drogue zombie » ou « mangeuse de chair ». La substance stupéfiante à base du médicament vétérinaire xylazine a été associée à la mort de 11 personnes au Royaume-Unis. Voici pourquoi elle est si dangereuse.

La soi-disant « drogue zombie » ou « mangeuse de chair », à base de xylazine, un puissant médicament vétérinaire, a été associée à la mort de 11 personnes au Royaume-Unis. C’est un fait significatif et préoccupant, non seulement en raison des risques inhérents de ce composé, responsable d’un véritable massacre aux États-Unis, mais aussi parce que les trafiquants de drogue l’utilisent pour falsifier d’autres substances stupéfiantes et médicaments contrefaits vendus en Europe. Les chercheurs britanniques ont trouvé des traces de xylazine dans l’héroïne, les cigarettes électroniques illégales contenant du tétrahydrocannabinol (THC), le principal principe actif du cannabis, ainsi que dans des comprimés vendus comme codéine et diazépam. En pratique, ce sédatif très puissant, utilisé en médecine vétérinaire pour endormir les vaches et les chevaux, est utilisé pour contaminer d’autres substances stupéfiantes, ce qui expose potentiellement les consommateurs de drogues (en particulier l’héroïne) aux graves dangers de la xylazine.

Une équipe de recherche britannique dirigée par des scientifiques du Programme national sur les passage liés à l’abus de substances et du King’s College de Londres a démontré que certains produits illicites tels que les vaporisateurs de THC et les médicaments contrefaits en comprimés ont été contaminés par la « drogue zombie ». Ils ont travaillé en étroite collaboration avec des collègues de divers instituts, notamment l’Unité de toxicologie de l’hôpital royal de Leicester, le Département de toxicologie de Hampshire et l’École des sciences psychologiques de l’Université de Bristol. Les chercheurs, coordonnés par la professeure Caroline Copeland, enseignante au Centre de recherche sur la médecine pharmaceutique de l’université de Londres, ont détecté des traces de xylazine après avoir analysé des échantillons biologiques humains provenant de divers laboratoires de toxicologie du Royaume-Unis. La substance a été détectée chez 16 personnes, dont 11 décédées. Le risque est qu’elles aient acheté de l’héroïne ou un autre produit illicite, comme des cigarettes électroniques contenant du THC, et qu’elles aient perdu la vie après avoir été exposées à la substance, qui a des effets extrêmement dangereux. En 2022, la première mort en Europe et en dehors des États-Unis liée à la « drogue zombie » a été confirmée au Royaume-Unis.

La raison pour laquelle la xylazine est appelée ainsi ou drogue mangeuse de chair, lorsqu’elle est mélangée à de l’héroïne et surtout à du fentanyl, réside dans le fait qu’elle peut causer de graves ulcères cutanés et des abcès qui conduisent à la nécrose (mort) des tissus lorsqu’elle est injectée dans le flux sanguin. Ce sont des lésions horribles qui nécessitent souvent l’amputation des membres touchés. Mais les principaux risques résident dans le fait que l’action anesthésique peut dangereusement réduire la respiration et la fréquence cardiaque, entraînant la mort du consommateur. Les trafiquants de drogue ajoutent de la xylazine au fentanyl car les effets de l’opioïde disparaissent rapidement ; le médicament vétérinaire prolonge la sensation d’euphorie en imitant les effets de l’héroïne, comme l’avait précisé le professeur Copeland lors d’une précédente entrevue. Aux États-Unis, la drogue dérivée du mélange d’opioïdes puissants et de xylazine est appelée « tranq » ou « tranq dope ». Actuellement, comme indiqué, elle arrive en Europe et se retrouve dans d’autres substances stupéfiantes, augmentant ainsi les graves risques pour les toxicomanes.

« Nous savons maintenant que la xylazine a pénétré le marché de la drogue illicite au Royaume-Unis. Cela est alarmant car une population beaucoup plus large de personnes qui consomment des drogues, en plus des consommateurs d’héroïne, sera exposée à ses méfaits », a déclaré le professeur Copeland dans un communiqué de presse. « Nous savons également que la plupart des personnes qui achètent de l’héroïne ne cherchent pas à acheter de la xylazine et cette combinaison augmente le risque de surdose », a-t-elle ajouté. La scientifique souligne qu’il faut prendre trois mesures pour réduire les risques liés à la xylazine : rendre disponibles des bandes réactives à la substance à faible coût, informer les professionnels de la santé des effets cutanés et distribuer des tests toxicologiques spécifiques aux coroners et aux pathologistes afin de révéler la réelle propagation de la substance. Selon les experts, il s’agit d’une grave menace pour la santé, et les institutions devraient veiller à la contenir. Les détails de l’étude intitulée « Broad evidence of xylazine in the UK illicit drug market beyond heroin supplies: Triangulating from toxicology, drug-testing and law enforcement » ont été publiés dans la revue scientifique Addiction.