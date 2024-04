Quels sont les effets de la MDMA, la drogue dont Fedez a parlé à Belve

Pendant son entretien avec Francesca Fagnani, diffusé le mardi 9 avril, Fedez a également parlé de la période pendant laquelle il a abusé de drogues synthétiques. La seule substance qu’il a mentionnée était la MDMA, mieux connue sous le nom d’ecstasy. Une substance qui peut causer des formes de dépression en cas d’abus.

« J’ai arrêté parce qu’à 18 ans, j’ai tenté de me suicider. » L’interview de Fedez accordée à Francesca Fagnani dans l’émission Belve a duré environ 56 minutes. Les questions ont abordé de nombreux aspects de la vie du chanteur. À condition que cette étiquette, celle dans laquelle il est entré dans le jet set, soit toujours valable. Fedez a parlé de sa relation avec Chiara Ferragni, de ses amitiés brisées, de sa relation avec la célébrité, les médias, la musique et le succès.

Dans ses questions, Francesca Fagnani s’est également attardée sur un aspect de sa vie qui ne revient pas souvent dans les interviews : ses dépendances. Fedez a expliqué qu’à 18 ans, il consommait des drogues synthétiques qui l’ont conduit à la dépression et à une tentative de suicide :

« Si vous consommez des substances synthétiques qui augmentent la sérotonine dans votre cerveau, votre cerveau ne produit plus de sérotonine et vous êtes beaucoup plus prédisposé à la dépression. »

Qu’est-ce que la MDMA, la drogue de la sérotonine

Fedez ne s’attarde pas sur les substances qu’il utilisait. Il parle seulement de la MDMA. L’acronyme indique méthylènedioxy-N-méthylamphétamine, dans le langage plus familier, elle est également appelée ecstasy ou simplement MD. Elle se présente sous différentes formes, des comprimés aux cristaux dissous dans des liquides.

Quels sont les effets de la kétamine, la drogue qui a tué Matthew Perry

Selon la National Library of Medicine des États-Unis, la MDMA favorise la libération de dopamine et de sérotonine dans le cerveau. Ces substances ont un effet psychoactif. En général, l’effet est de provoquer des euphories et de stimuler la réception des stimuli provenant de l’extérieur.

Dans le portail de la Direction Centrale des services antidrogue, il est expliqué qu’elle peut également avoir des effets hallucinogènes légers. Elle peut être produite à partir de différents précurseurs tels que le safran, l’isosafrole, la pipéronale et le PMK.

Quels sont les effets sur le cerveau

< p> Le National Institute on Drug Abuse des États-Unis confirme dans ses fiches les effets dus à une utilisation à long terme de cette substance. La libération de sérotonine stimulée par la MDMA a un autre effet : après l’augmentation artificielle de la libération de sérotonine, le cerveau ralentit sa libération naturelle.

Toujours selon le communiqué du National Institute on Drug Abuse, il y a un risque que le cerveau s’appauvrisse en sérotonine. Des niveaux bas de sérotonine sont liés à une « mauvaise mémoire et une humeur dépressive ». Une utilisation à long terme peut directement conduire à la dépression, à l’anxiété, aux pensées paranoïaques, à la détérioration de la mémoire et des niveaux d’attention.