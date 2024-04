Le réveil des géants avec le soleil noir et les théories du complot sur l’éclipse du 8 avril

À partir des missions spatiales évoquant le dieu égyptien de la mort aux rites maçonniques, le spectacle de l’éclipse solaire du 8 avril en Amérique du Nord a déjà suscité de nombreuses théories du complot. Certains diffuseurs de théories conspirationnistes comme l’animateur Alex Jones et la députée américaine Marjorie Taylor Greene les ont également relayées.

FREEPIK | L’éclipse a déjà inspiré de nombreuses idées conspirationnistes.

Aussi spectaculaires que rares, les éclipses solaires perturbent le quotidien et ont tout à fait le droit de le faire. L’éclipse totale de soleil qui sera visible aujourd’hui, le lundi 8 avril, en Amérique du Nord, tiendra les Américains les yeux rivés vers le ciel (strictement avec les protections adéquates) pendant plusieurs heures. L’obscurcissement total de notre étoile durera près de cinq minutes et la préparation de l’événement dure depuis déjà plusieurs jours. Même des semaines, si l’on compte les théories du complot qui ont commencé à affluer plus tôt que prévu. Une attitude méfiante envers un événement céleste rare qui stimule l’imagination et qui prête le flanc aux conspirationnistes du monde entier.

Le « complot » du réveil des géants avec l’éclipse solaire du 8 avril

Certaines des théories sont tellement bizarres qu’elles ressemblent presque à des contes de fées. Certains, par exemple, ont souligné que la ligne où l’éclipse sera visible traversera six des huit villes portant le nom biblique de Ninive. Ce qui va se passer n’est pas connu, tout comme on ne sait pas d’où viennent exactement ces données. Ces villes portant ce nom qu’elle traversera ne sont que deux et cela en dit plus sur la créativité américaine pour donner des noms aux villes que sur de potentiels événements funestes.

Selon une utilisatrice de TikTok, cependant, la coïncidence à surveiller est le trajet de l’éclipse par communiqué à celui tracé en 2017. Les deux chemins se croiseraient dans un petit village de l’Illinois appelé Makanda. À côté de la ville, un parc naturel. Le lien entre toutes ces données ? Makanda indiquerait « petits hommes » dans une langue africaine, ce qui évoquerait le réveil des géants lors de l’éclipse. Parmi les hashtags utilisés, on trouve également « nephilim », la créature biblique issue de l’union entre des anges et des hommes, comme décrit dans la Genèse. Évidemment maléfiques. Des liens si fragiles qu’il ne préoccupe même pas que la vidéo ait été visionnée près de deux millions de fois.

Pourquoi l’éclipse solaire du 8 avril est une occasion à ne pas manquer pour les scientifiques

Ce qui inquiète, en revanche, ce sont les comptes qui propagent massivement des théories du complot. Et ce sont souvent les mêmes qui servent de points d’échange entre les différentes théories conspirationnistes.

Les théories du complot les plus folles sur l’éclipse solaire totale du 8 avril 2024

Alex Jones est connu pour son émission Info Wars, qui est une référence pour les théoriciens du complot du monde entier. Des grenouilles utilisées pour des expériences hormonales à la théorie selon laquelle la fusillade de masse de Sandy Hook aurait été mise en scène (et pour laquelle il doit encore des centaines de millions de dollars de dédommagements aux familles touchées par le drame), cette fois, l’animateur américain a adhéré à l’idée que l’éclipse serait l’occasion de mettre en pratique des rituels maçonniques « planifiés dans le monde entier pour inaugurer le Nouvel Ordre Mondial ».

Il n’est pas le seul à avoir évoqué une idée similaire. Dom Lucre, célèbre pour avoir partagé et soutenu la théorie du complot QAnon ainsi que celle des élections volées par les démocrates à Trump en 2020, a également adhéré à cette idée. « Il y aura des rituels pratiqués pendant l’éclipse du 8 avril. Des groupes maçonniques, sataniques, ésotériques, gnostiques et la Fraternité du serpent les exécuteront », a-t-il écrit dans un post.

Mais cela ne s’arrête pas là. L’éclipse est liée à une mission de la NASA qui aura également lieu le même jour. Elle s’appelle « Projet Apep », qui est curieusement l’autre nom de la divinité égyptienne de la mort Apophis. La coïncidence est réelle : en réalité, le projet de l’agence spatiale américaine indique « Perturbations atmosphériques autour du chemin d’éclipse » et vise précisément à étudier les interférences que les éclipses peuvent avoir sur les missions spatiales. Apophis n’a donc rien à voir avec cela (mais on en entendra probablement parler à l’avenir, étant donné qu’il s’agit d’un astéroïde qui s’approchera de la Terre en 2029).

Pour compléter ce groupe de conspirationnistes ayant une attirance pour les positions de droite, il y a également la députée de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, fidèle à Trump et célèbre (elle aussi) pour avoir soutenu la théorie conspirationniste de QAnon. Dans un post, elle lance l’alarme : c’est Dieu qui envoie un signal à l’Amérique en disant qu’il faut se repentir. Une affirmation qui a été corrigée par les « community notes », le système de vérification des faits intégré à Twitter. Peu importe : le post a déjà été vu par près de dix millions d’utilisateurs.