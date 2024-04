Influenza aviaire, homme infecté par des vaches laitières: comment est-ce possible et quels sont les risques

Dans le Texas, aux États-Unis, un homme a été testé positif au virus de la grippe aviaire de type A (H5N1) à haute pathogénicité (HPAI). Il aurait été infecté par des vaches d’une ferme « présumément » contaminées par le virus, comme indiqué dans un communiqué de presse des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. Il y a seulement quelques jours, le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) avait confirmé les premiers cas d’infection à la grippe aviaire à haute pathogénicité (HPAI) dans des élevages de vaches laitières, justement au Texas et au Kansas.

Le virus H5N1 impliqué dans le cas humain, le deuxième jamais enregistré aux États-Unis, est le même responsable d’une épidémie catastrophique chez les oiseaux, survenue fin 2021 et toujours en cours. Depuis lors, il a causé la mort de dizaines de millions d’oiseaux sauvages et d’intérêt commercial à travers le monde, entre ceux abattus à des fins préventives et ceux tués par l’infection mortelle. Parmi les populations les plus touchées figurent celles du Royaume-Unis, où de nombreuses colonies d’oiseaux marins ont été littéralement décimées.

Le virus a déjà été détecté dans de nombreux mammifères, y compris des mustélidés (belettes, visons, martres, etc.), des phoques, des lions de mer, des renards, des ours, des chats, des chèvres et même des ours polaires ; le premier cas chez les grands plantigrades a récemment été enregistré en Alaska. Occasionnellement, le virus a également infecté l’être humain et a provoqué quelques passage en Asie du Sud-Est, mais il n’est pas actuellement considéré comme une menace imminente, car il n’a pas la capacité d’infecter efficacement les cellules humaines. « Il y a quelques mois, une étude est sortie montrant que ces virus aviaires ont vraiment du mal à infecter de manière efficace les cellules humaines. Cela expliquerait pourquoi ce virus, qui circule depuis vingt ans, n’a pas déclenché de pandémie », a déclaré la virologue Ilaria Capua à Netcost-security.fr. L’experte a souligné que généralement, les virus qui infectent les oiseaux ont du mal à contaminer les mammifères, également en raison d’une différence de température (plus élevée de 3 à 4 °C chez les oiseaux par communiqué à l’homme).

Les CDC soulignent que l’homme infecté au Texas se rétablit bien et n’a eu qu’un seul symptôme léger, une rougeur des yeux (conjonctivite). On lui a demandé de rester en isolement et il a reçu une prescription d’antiviral influenzal. Dans certains cas, l’infection provoque des symptômes grippaux et peut conduire à des complications potentiellement fatales telles qu’une pneumonie. Selon l’agence américaine, cette deuxième infection aux États-Unis, après celle enregistrée dans le Colorado en 2022, « ne modifie pas l’évaluation du risque pour la santé humaine de la grippe aviaire H5N1 pour le grand public américain », qui est considérée comme faible.

Il est clair cependant que les personnes exposées professionnellement au contact d’animaux morts ou infectés par cet agent pathogène courent un risque plus élevé de contracter l’infection. Dans le cas récent du Texas, il est connu qu’à proximité de l’élevage de bovins, on trouvait souvent des oiseaux sauvages morts. Il est donc possible que le virus soit passé des oiseaux morts ou malades au bétail, via des excréments ou une contamination environnementale, et que ce dernier l’ait transmis à l’homme. Dans le cas du Colorado, l’individu concerné – un détenu dans une prison – a été infecté par des volailles testées positives à H5N1.

Comme indiqué, le virus a été détecté pour la première fois chez les vaches (et dans leur lait non pasteurisé) fin mars de cette année dans des élevages américains. Bien qu’il y ait une préoccupation pour la transmission potentielle par la consommation de produits laitiers, les CDC soulignent que la pasteurisation tue le virus, de plus, les industries laitières sont tenues de détruire le lait provenant d’animaux malades. Le risque de contagion par ces produits et par le bétail pour la population générale est donc considéré comme faible. Cela n’indique pas cependant que le virus A (H5N1) à haute pathogénicité ne soit pas étroitement surveillé par les experts. Il est en effet répandu dans le monde entier et responsable d’épidémies catastrophiques chez les animaux.

Le fait qu’il ne soit actuellement pas capable d’infecter efficacement l’homme n’indique pas qu’il ne puisse pas le faire à l’avenir, comme l’a souligné la Professeure Capua à Netcost-security.fr. « Nous savons que les virus grippaux peuvent se recombiner entre eux. Ils ont une sorte de ‘reproduction sexuelle’, donc un virus aviaire peut se combiner avec un virus porcin et donner naissance à un virus qui infecte l’homme. La conclusion est que le virus en l’état actuel ne semble pas capable de déclencher une pandémie, mais il pourrait le faire. »

Un fait significatif est que les scientifiques des CDC n’ont pas encore détecté de changements dans le virus qui le rendraient résistant aux antiviraux antigrippaux déjà approuvés. Nous devrions donc déjà avoir des armes efficaces à disposition pour le combattre en cas de saut d’espèce. En ce qui concerne les vaccins, des candidats sont en cours d’essais « qui peuvent fournir une protection raisonnable contre les virus de la grippe H5N1 ».