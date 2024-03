La comète « del Diavolo » visible à l’œil nu à Pâques : à quelle heure et où la voir dans le ciel

Météo permettant, à Pâques et le lundi de Pâques, la magnifique comète 12P/Pons-Brooks – connue sous le nom de « comète cornue » ou « du Diable » – sera visible à l’œil nu. Voici à quelle heure et où la chercher dans le ciel.

La comète 12P/Pons-Brooks. Crédit : Nielander

Entre la fin mars et le début avril, il y aura la meilleure fenêtre pour admirer la merveilleuse comète 12P/Pons-Brooks, qui sera également visible à l’œil nu pour l’occasion. En s’approchant du Soleil et de la Terre, sa luminosité continue à augmenter et ces jours-ci, elle a « franchi » le seuil de visibilité sans nécessité d’instruments optiques tels que des jumelles ou des télescopes. Bien évidemment, ces derniers restent le meilleur moyen d’admirer cette « boule de glace » gigantesque, estimée à environ 30 kilomètres de diamètre. De plus, pour voir la comète à l’œil nu, il faudra un ciel sombre et étoilé, pratiquement exempt de pollution lumineuse. Ce qui est certain, c’est que Pâques et le lundi de Pâques, météo permettant, seront touchés par un événement astronomique tout simplement incontournable. La comète 12P/Pons-Brooks est en effet de type périodique et revient saluer la Terre tous les 71 ans environ ; cela indique que le prochain passage se produira en 2095, donc pour la grande majorité des gens, ce sera une occasion unique dans leur vie. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer ce spectacle.

Comme indiqué, la comète est récemment devenue visible à l’œil nu dans les cieux exempts de pollution lumineuse. Selon les données du Jet Propulsion Laboratory de la NASA citées par TheSkyLive, en ce moment, le corps céleste a une magnitude (luminosité apparente) de 5,33, ce qui indique qu’il est entré dans la plage de visibilité directe à l’œil nu, dont la limite est d’environ 6. Il convient de rappeler que la magnitude est basée sur une échelle inverse, plus la valeur d’un objet est basse, plus sa luminosité est élevée. Les valeurs négatives sont également prises en compte. Le Soleil, qui est l’objet le plus lumineux du ciel, a par exemple une magnitude de – 26 ; il est suivi de la Pleine Lune (– 12,7) ; de Vénus (entre – 3,5 et -4,5) ; et de Jupiter (- 1,61 à – 2,94). Il est important de souligner que la luminosité des comètes n’est pas ponctuelle et brillante comme celle des étoiles, mais plus diffuse, donc des magnitudes proches de 5/6 ne rendent pas l’observation facile, sauf dans des cieux vraiment très sombres et étoilés. Un petit jumelles suffira cependant pour intercepter la comète, qui atteindra le périgée (distance maximale au Soleil) le 21 avril et le périgée (distance maximale à la Terre) le 2 juin de cette année.

Où et à quelle heure voir la « comète cornue » dans le ciel

Lors de son voyage dans l’espace, la comète 12P/Pons-Brooks a connu des phénomènes explosifs (connus sous le nom d’outburst) qui ont considérablement augmenté sa luminosité, lui donnant des queues caractéristiques. Par exemple, après l’événement de juillet 2023, elle a pris une forme rappelant celle du Faucon Millenium, le célèbre vaisseau spatial piloté par Han Solo et Chewbacca dans la saga Star Wars. En raison de la formation de ces « cornes », la comète a également été surnommée « comète cornue » ou « du Diable ». Mais où la chercher pendant ces jours de fête ? Juste après le coucher du soleil, il faut regarder vers l’ouest, dans la même portion du ciel où le Soleil disparaît à l’horizon (il est essentiel d’attendre le coucher du soleil, sinon des dommages à la vision pourraient survenir). Elle n’est pas très élevée sur l’horizon, car elle se couche vers 21 heures (heure de Rome). Pour connaître exactement la position de la comète en fonction de l’heure, du jour et de la position géographique, il suffit d’utiliser le planétarium virtuel de TheSkyLive en entrant les paramètres souhaités.

En été, une explosion d’une étoile dans le ciel sera visible à l’œil nu

Rappelez-vous que le 8 avril, une éclipse solaire totale extraordinaire se produira en Amérique du Nord, connue sous le nom d’éclipse du siècle aux États-Unis (malheureusement non visible depuis l’Italie). À cette occasion, lorsque le disque solaire sera obscurci par la Lune, la comète 12P/Pons-Brooks pourrait devenir visible à l’œil nu en plein jour à l’est de l’étoile (à seulement 25 degrés de distance, près de deux planètes). Un spectacle dans le spectacle que les amateurs et les chercheurs attendent depuis longtemps avec impatience. Curieusement, lors de l’éclipse, les habitants de différentes localités américaines ont été invités à faire des réserves de nourriture et de carburant, et l’on craint également une augmentation significative des accidents de la route mortels.