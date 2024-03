Qu’est-ce que la syzygie, l’alignement céleste qui obsède les protagonistes du Problème des Trois Corps

Le terme remonte à la Grèce antique et désigne l’alignement de trois corps célestes. Parmi les grands savants des sizigies, il y avait aussi Copernic, il n’est donc pas surprenant qu’il soit mentionné dans la série Netflix inspirée du roman de Cixin Liu.

Il y avait ceux qui jeûnaient pendant des jours, sur les conseils de l’archevêque de Canterbury, et ceux qui cherchaient refuge dans les montagnes. Tout le monde était terrifié par la sizigie. Selon la lettre de Tolède de 1184, la fin du monde ne viendrait qu’avec l’alignement de toutes les planètes. Les calculs des astronomes indiquaient 1186. Ce n’était pas l’année du jugement dernier, mais l’obsession de la sizigie a tourmenté les scientifiques du Moyen Âge pendant des années. Tout au long du XIVe siècle, la principale préoccupation des astronomes était de calculer la dernière sizigie.

En astronomie, la sizigie est une configuration approximativement linéaire de trois corps célestes ou plus dans un système gravitationnel. La série récupère la base scientifique. En effet, le titre fait référence à la planète (où une partie de la trilogie se déroule) laissée à la merci de trois corps célestes, dont les orbites s’influencent mutuellement. Nous vous prévenons donc : ATTENTION SPOILER. La planète Trisolaris subit donc des cycles de chaleur intense, de froid glacial, de perturbations gravitationnelles qui peuvent s’inverser en quelques minutes, produisant une civilisation alien obsédée par la survie (il est vraiment difficile, science-fiction mise à part, que la vie puisse se développer dans un système solaire de ce type). Chaque fois que les trois corps célestes s’alignent, la population de Trisolaris est exterminée. Et voici la sizigie, héritant également du drame médiéval de l’apocalypse.

Le lien avec Copernic (avec les sizigies et la série)

Parmi les grands savants des sizigies, il y avait Copernic. Ce n’est pas un hasard si l’une des protagonistes de la série, Jin Cheng, choisit le nom de Copernic comme nom pour son avatar lorsque elle entre dans le jeu vidéo conçu par les aliens. Selon les historiens de l’astronomie, la méthode calculée par Copernic pour les sizigies pourrait être sa contribution la plus précieuse à l’astronomie pratique. En effet, les études sur les sizigies ont également contribué à la formulation de la théorie héliocentrique, base de l’astronomie moderne.

Qu’est-ce que le problème des trois corps : le casse-tête qui obsède les mathématiciens depuis plus de 300 ans

La sizigie en astronomie

Le terme sizigie remonte à la Grèce antique et désigne l’alignement de trois corps célestes. Il est souvent utilisé pour indiquer le Soleil et la Lune en conjonction (nouvelle lune) ou en opposition (pleine lune). Il est également utilisé lorsque tous les planètes se trouvent du même côté du Soleil, même s’ils ne sont pas nécessairement alignés, cela s’est produit par exemple le 10 mars 1982.

Une sizigie provoque parfois une occultation, un transit ou une éclipse. Nous parlons d’occultation lorsqu’un corps plus grand passe devant un corps plus petit, de transit lorsque c’est le contraire, et d’éclipse lorsque un corps disparaît totalement ou partiellement de la vue (en raison d’une occultation ou en passant dans l’ombre d’un autre corps). La sizigie a également des effets sur Terre, en réalité, lorsque la Lune est nouvelle ou pleine, la Lune et le Soleil sont en sizigie et l’océan monte ou descend en fonction de la marée.