Pourquoi le pape François n’a pas réussi à lire l’homélie : les réponses de son médecin

Au cours des derniers mois, en raison de difficultés respiratoires, le Pape François a souvent laissé la lecture des prières à ses collaborateurs. Cela s’est également produit le 24 mars, à l’occasion du dimanche des Rameaux. Son médecin, Sergio Alfieri, a expliqué lors d’une interview pourquoi Bergoglio n’a pas lu l’homélie.

Le 24 mars, jour du dimanche des Rameaux, le Pape François s’est présenté régulièrement sur la place Saint-Pierre mais n’a pas lu l’homélie préparée pour l’occasion, apparaissant fatigué et avec une voix particulièrement faible. Le Pontife a néanmoins introduit les célébrations et condamné l’attentat sanglant à Moscou dans la salle de concert du Crocus City Hall, lançant également un appel à la paix. Ses interventions brèves ont été entrecoupées de longs silences, signe que les difficultés de parler sont encore significatives. En effet, ce n’est pas la première fois que Bergoglio laisse à ses collaborateurs la lecture des prières en raison des séquelles d’une grippe. Le 16 mars dernier, lors d’une audience à la Salle Paul VI, il avait par exemple déclaré ne pas s’être encore remis des maladies et ne « pas pouvoir bien lire le message », laissant la tâche à monsignor Ciampanelli. Dans d’autres occasions ces derniers mois, il est apparu fatigué et a délégué aux officiels de la Secrétairerie d’État la lecture des discours. Alors, pourquoi le Pape François n’a-t-il pas lu l’homélie du dimanche des Rameaux ?

Pour l’expliquer lors d’une interview au Corriere della Sera, le médecin Sergio Alfieri, qui dirige le Département de Sciences Médicales, Chirurgicales Abdominales et Endocrines et Métaboliques à l’Hôpital Gemelli de Rome, ainsi que l’Unité Opérationnelle Complexe de Chirurgie Digestive. Le spécialiste, avec son équipe, a récemment opéré le Pape François à deux reprises, le 7 juin 2023 pour un laparocèle incarcéré et le 4 juillet 2021 pour une sténose diverticulaire symptomatique, deux interventions sur l’intestin. Alfieri a tout d’abord souligné que le Pontife est un homme de 87 ans – accomplis le 17 décembre dernier – avec de très grandes responsabilités, il est donc normal « de traverser des moments de fatigue ». Il a en effet plusieurs « petits problèmes » liés à son âge, mais contrairement à un homme ordinaire, il a des engagements signifiants et constants, qui certainement ne lui permettent pas une vie tranquille. En d’autres termes, il ne peut pas se reposer comme le ferait une personne ordinaire proche de ses 90 ans, il est donc évident que certaines de ses interventions publiques puissent en souffrir.

Récemment, le Pape a été touché par une bronchite très aiguë et infectieuse à la suite d’une grippe, ce qui l’a contraint à renoncer – avec grand regret – à assister à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 28) qui s’est tenue à Dubaï. Parmi les symptômes de cette affection médicale figurent également des difficultés respiratoires, qui rendent clairement difficile la lecture à voix haute de discours et de communiqués. C’est précisément pour cette raison que Bergoglio a laissé à plusieurs reprises les prières à ses collaborateurs, mais la bronchite n’a rien à voir avec la non-lecture de l’homélie du dimanche des Rameaux.

Le professeur Alfieri a expliqué qu’il n’y avait « aucune situation de préoccupation » à sa connaissance. L’intervention pulmonaire que le Pontife a subie jeune, à seulement 21 ans, en raison d’une grave forme de pneumonie qui a conduit les médecins à lui retirer la partie supérieure de son poumon droit, influence également les difficultés respiratoires du Pape. « Le Saint-Père se porte bien compte tenu de son âge et de ses difficultés respiratoires occasionnelles pendant les périodes les plus froides, également en raison de l’intervention pulmonaire précédente subie il y a de nombreuses années », a souligné Alfieri dans l’édition papier du Corriere della Sera. « Je ne le vois pas tous les jours, mais je peux vous assurer qu’il n’a pas de conditions particulières. Il se soumet à des contrôles périodiques », a conclu le spécialiste.

En termes simples, le Pape Bergoglio est une personne âgée, avec des engagements lourds et divers petits soucis liés à son âge et aux précédentes interventions chirurgicales auxquelles il a été soumis, il n’y a donc pas lieu de s’étonner qu’il puisse parfois paraître fatigué et incapable de lire les discours des multiples rituels et cérémonies qu’il préside. Heureusement, comme l’a souligné le Dr Alfieri, le Pontife ne souffre pas de conditions particulières, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter de la non-lecture de l’homélie du dimanche des Rameaux. Avec l’arrivée de la belle saison, qui a commencé avec l’équinoxe de printemps du mercredi 20 mars dernier, les interventions publiques du Saint-Père bénéficieront certainement.